Французская армия будет охранять важные объекты во время протестов 24 октября
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что во время запланированных на 24 октября протестов армию задействуют для охраны некоторых важных объектов. Среди них — мэрии, посольства и другие госучреждения. По словам министра, военные не будут заниматься охраной порядка в целом, но их участие «позволит высвободить дополнительные полицейские силы для работы непосредственно на протестах», цитирует министра Reuters.
17 октября по всей Франции прошли масштабные акции протестов. Митингующие выступали против роста стоимости жизни, высоких цен на топливо и проблем в работе государственных служб. Во многих местах протесты переросли в беспорядки. Например, в Париже и других городах разгромили и ограбили сотни магазинов, а в Лиможе подожгли здание мэрии XIX века.