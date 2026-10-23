«Черепаха может помочь в разгадке тайны долголетия»
Анна Кулецкая — об особенностях «Доброго великана»
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Черепаха, которой уже почти два века, может помочь в разгадке тайны долголетия. Речь о Джонатане с острова Альдабра на Сейшелах, «Добром великане», как его называют ученые. В работе, опубликованной в Science Advances, они допустили, что Джонатан может обладать уникальными генетическими особенностями, которые помогают сохранять работоспособность клеток даже в очень преклонном возрасте.
Известно, что черепахи этого вида обычно живут больше века, но «Добрый великан» значительно превзошел этот срок: его привезли на остров Святой Елены в 1882 году, когда он был уже взрослым. Сейчас черепаха живет на территории резиденции губернатора острова.
По словам личного ветеринара и соавтора исследования, в молодости Джонатан был известен своими проказами. Сейчас он постарел и почти ослеп, но его организм отличается от других: он лучше справляется с повреждениями ДНК и поддерживает работу клеток. Кроме того, некоторые его реакции напоминали молодые особи. Но пока речь только о зацепках: разгадка долголетия не найдена. Команда планирует изучить другие долгоживущие виды, чтобы проверить, можно ли превратить закономерности в доступные методы поддержания здорового старения.