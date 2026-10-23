«Черепаха может помочь в разгадке тайны долголетия»

По словам личного ветеринара и соавтора исследования, в молодости Джонатан был известен своими проказами. Сейчас он постарел и почти ослеп, но его организм отличается от других: он лучше справляется с повреждениями ДНК и поддерживает работу клеток. Кроме того, некоторые его реакции напоминали молодые особи. Но пока речь только о зацепках: разгадка долголетия не найдена. Команда планирует изучить другие долгоживущие виды, чтобы проверить, можно ли превратить закономерности в доступные методы поддержания здорового старения.