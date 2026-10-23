Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270»
Представители России и Украины на белорусской границе провели обмен военнопленными. В Россию вернулись 270 военнослужащих, украинской стороне передали столько же человек из российского плена.
Об обмене военнопленными сообщила пресс-служба Минобороны России. За час до публикации этой информации сообщалось об обмене гражданских лиц. Шесть семей вернулись в Россию, столько же отправили на Украину.
До этого обмены военнопленными между Россией и Украиной проходили 26 и 19 августа, 26 и 5 июня, 15 мая, 24 и 11 апреля, 6 и 5 марта, 5 февраля. В общей сложности в результате обменов в 2026 году в Россию и на Украину вернулись примерно по 1,7 тыс. военнопленных.