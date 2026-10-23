Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270»

До этого обмены военнопленными между Россией и Украиной проходили 26 и 19 августа, 26 и 5 июня, 15 мая, 24 и 11 апреля, 6 и 5 марта, 5 февраля. В общей сложности в результате обменов в 2026 году в Россию и на Украину вернулись примерно по 1,7 тыс. военнопленных.