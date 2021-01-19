Суд отказал историку Соколову в иске о защите чести и достоинства

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал историку и бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову в иске о защите чести и достоинства. Иск историк подавал к своей бывшей любовнице Екатерине Пржигодзкой и телекомпании, которая сняла фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», основываясь в том числе на ее рассказах об избиениях и угрозах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Олег Соколов подал иск к Екатерине Пржигодзкой и ООО «ГПМ "Развлекательное телевидение"» о защите чести, достоинства и деловой репутации, об обязании опровергнуть порочащие сведения и о возмещении морального вреда в сентябре прошлого года. Бывший доцент утверждал, что распространенные в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» сведения не соответствуют действительности. Историк просил удалить фильм и взыскать с каждой из сторон по 1 тыс. руб. В кинокартине Екатерина Пржигодзкая рассказывала, что Олег Соколов привязывал ее к стулу, наносил удары, а также угрожал убийством и раскаленным утюгом.

Екатерина Пржигодзкая была автором заявления в правоохранительные органы в ноябре 2008 года с просьбой провести проверку действий Олега Соколова. По делу об убийстве Анастасии Ещенко девушка выступала в роли свидетеля, и суд не нашел противоречий между ее показаниями, данными в 2020 году, и заявлением в 2008 году. Говоря об итогах судебного разбирательства, потерпевшая сторона отдельно отмечала удовлетворенность тем, что показания Екатерины Пржигодзкой легли в основу приговора для характеристики личности Олега Соколова.

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Напомним, 25 декабря Октябрьский районный суд приговорил историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12 годам шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве своей сожительницы и аспирантки того же университета Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Олег Соколов убил свою сожительницу в период с 2:36 до 3:00 8 ноября 2019 года «в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности». После этого он расчленил труп и вечером того же дня начал по частям выкидывать его в Мойку. Во время одной из ходок Олег Соколов сам упал в реку, а проезжавший мимо таксист вызвал спасателей. При историке нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а у него дома — голову Анастасии Ещенко.

О том, как адвокаты обжаловали приговор Олегу Соколову, читайте в публикации “Ъ” «Историк хочет пересчета».

Марина Царева, Санкт-Петербург