По меньшей мере один человек погиб при стрельбе в пригороде Парижа
В результате стрельбы в коммуне Трап (примерно 26 км к западу от Парижа) погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные полиции.
По информации газеты, примерно в 10:30 по местному времени неизвестный мужчина открыл стрельбу из двигавшегося по улице автомобиля. Задержать злоумышленника удалось в соседнем населенном пункте.
Как сообщается, на месте преступления продолжают работать экстренные службы, а число жертв уточняется.
Ситуация взята под контроль Национальной прокуратурой по борьбе с терроризмом. За развитием событий также пристально следит премьер-министр страны Себастьен Лекорню.
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