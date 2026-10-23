Более 250 юных дарований из разных регионов России примут участие во Всероссийском форуме классического искусства в Москве

В творческом проекте, который продлится до 18 ноября, примут участие более 250 одаренных детей из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, а также Курской и Белгородской областей. В этом году Форум соединит сразу два региона: основной образовательный блок и ключевые культурные мероприятия пройдут в столице, после чего с 1 ноября проект переместится в Старый Оскол Белгородской области.