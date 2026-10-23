Более 250 юных дарований из разных регионов России примут участие во Всероссийском форуме классического искусства в Москве
В Москве 27 октября откроется VI Всероссийский детско-юношеский форум классического искусства «Класс от маэстро». В этом году он посвящен 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.
В творческом проекте, который продлится до 18 ноября, примут участие более 250 одаренных детей из Москвы, Воронежа, Ростова-на-Дону, а также Курской и Белгородской областей. В этом году Форум соединит сразу два региона: основной образовательный блок и ключевые культурные мероприятия пройдут в столице, после чего с 1 ноября проект переместится в Старый Оскол Белгородской области.
Форум организован фондом «Искусство, наука и спорт».
Основные события образовательно-просветительской программы Форума пройдут на московских площадках, где запланировано свыше 20 мероприятий. Юных дарований из разных регионов ждут профессиональные мастер-классы по направлениям фортепиано, струнно-смычковые и духовые инструменты, академический и народный вокал, а также изобразительное искусство.
Занятия для молодых исполнителей проведут преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных, Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а также Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена. Образовательную программу для художников организуют на базе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В роли наставников выступят заслуженные артисты и заслуженные работники культуры РФ, доценты и деканы профильных факультетов, а также обладатели грантов президента России.
Для участников также подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа. В рамках московской части проекта ребята посетят Государственный академический Большой театр России, Оружейную палату Музея Московского Кремля, Музей Москвы и Планетарий.
Центральным событием московской программы станет концерт к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, который пройдет 30 октября в Галерее искусств Зураба Церетели.
В этот вечер известные российские музыканты представят камерное и вокальное наследие композитора. На сцену выйдут пианистка Наталья Богданова, оперный певец Владимир Байков, а также «Доминант-квартет» во главе с заслуженной артисткой России Еленой Ревич. Слушатели услышат Фортепианный квинтет соль минор, прелюдии для скрипки и фортепиано и Десять песен Шута к спектаклю «Король Лир».
Заключительные мероприятия Форума пройдут с 1 ноября в Старом Осколе. На местных площадках юных участников ждут конкурсы, интеллектуальные викторины, финальные лекции и отчетные концерты, которые завершатся 18 ноября.