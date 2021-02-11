Коронная статистика

По итогам 2020 года смертность в Черноземье выросла почти на 17%, следует из опубликованных данных Росстата. Общее число летальных случаев в макрорегионе увеличилось на 19,1 тыс. — со 113,1 до 132,2 тыс. В процентном соотношении наибольший прирост по сравнению с 2019 годом зафиксирован в Липецкой области — 23%. В Тамбовской области скончалось на 16,9% больше людей, в Орловской — на 16,6%, в Воронежской — на 16%, в Белгородской — на 15,3%, в Курской на 14,6%. Существенно на статистику повлиял коронавирус, из-за которого в Черноземье, по подсчетам Росстата, умерли 4,1 тыс. человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что инфекция вызвала осложнения других ставших причиной смерти заболеваний, и пояснила, что данные еще «будут уточняться».

Данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за январь-декабрь 2020 года Росстат опубликовал 8 февраля. Согласно им по итогам года в России в целом умерло 2,124 млн человек — на 323,8 тыс. человек и на 18% больше, чем в 2019 году. В Черноземье также зафиксирован рост смертности. Всего в макрорегионе в 2020 году умерло 132,2 тыс. человек, тогда как годом ранее — 113,1 тыс. Прирост, таким образом, составил 19,055 тыс., или 16,8%.

Наибольшее увеличение показателя в Черноземье Росстат зафиксировал в Липецкой области. По данным ведомства, число смертей в регионе выросло на 3759 человек, или на 23% — с 16,322 тыс. в 2019 году до 20,081 тыс. в прошлом. В процентном соотношении это второй после Москвы показатель в Центральном федеральном округе: в столице смертность выросла на 23,3%.

Второй по приросту числа умерших в Черноземье стала Тамбовская область. Здесь скончались на 2568 человек больше. Прирост составил 16,9% — с 15,221 тыс. до 17,789 тыс. Немногим меньше процентный показатель оказался в Орловской области. В регионе в 2020 году умерло 13,231 тыс. человек, тогда как в 2019 году — 11,35 тыс. Количество смертей, таким образом, выросло на 1881, или на 16,6%. При этом в численном выражении это наиболее низкий показатель.

Воронежская область, являясь самым густонаселенным регионом Черноземья, лидирует по количественному приросту смертности (третье место в ЦФО после Москвы и области). Он увеличился по итогам 2020 года на 5254: с 32,907 тыс. до 38,161 тыс. Процентный прирост составил 16%. На 15,3%, или на 3165, увеличилась смертность в Белгородской области: в 2020 году умерло 23,908 тыс., в 2019 году — 20,743 тыс. Самый низкий процентный показатель - 14,6% - зафиксирован в Курской области. В количественном выражении число смертей выросло на 2428 — с 16,576 тыс. до 19,004 тыс.

Одним из факторов увеличения смертности стала новая коронавирусная инфекция. С апреля, когда Росстат начал вести такую статистику, по декабрь 2020 года в Черноземье непосредственно от COVID-19 скончались 4125 человек. Еще у 3139 «причина смерти отнесена к прочим важным состояниям». При этом для 481 такого случая коронавирус не стал основной причиной, но оказал «существенное влияние» на развитие осложнений заболеваний. Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в Воронежской области — 1707 (810 – прочие состояния, 121 случай с осложнениями от коронавируса). В Орловской области показатель равен 1015 (113 и 16 соответственно), в Тамбовской — 556 (336 и 46), в Белгородской — 370 (608 и 86), в Липецкой — 252 (35 и 5), в Курской — 225 (1237 и 207). Другие причины летальных исходов в статистике не раскрываются.

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Данные Росстата в части смертности от коронавируса существенно расходятся с данными федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. По его информации на утро 1 января, в Черноземье было зафиксировано 2458 летальных случаев. В Воронежской области их число составило 1175, в Курской — 305, в Орловской — 270, в Белгородской — 262, в Липецкой — 258, в Тамбовской — 188. В Минздраве РФ расхождение объясняли тем, что оперштаб включает только подтвержденные случаи смерти от COVID-19 как от основной причины, а Росстат фиксирует все возможные случаи. Отметим, что также расходятся данные воронежского и федерального оперштабов: региональный зафиксировал к концу года 1371 смерть от COVID-19. В облправительстве разницу объясняли тем, что обмен информацией «требует времени».

Курирующая социальную сферу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге 8 февраля отметила, что данные Росстата еще «будут уточняться», а окончательная информация, включая детализацию причин смертности, будет предоставлена «позже». «Доля умерших от коронавируса за 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата четко установлен диагноз инфекции, от общего прироста избыточной смертности составляет 31%. А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на COVID, это 50% от избыточной смертности за 2020 год», — сообщила госпожа Голикова. По ее словам, существенная доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней эндокринной системы и болезней органов дыхания ассоциированы с COVID-19.

Александр Прытков