Как в Черноземье снизилась рождаемость

На фоне пандемии в России снизилась рождаемость. По данным Росстата, в стране в 2020 году родилось 1,436 млн человек — на 48,8 тыс. меньше (снижение на 3,3%). В Черноземье общее число родившихся снизилось на 2519 — с 65,7 тыс. до 63,2 тыс. Наибольшее падение — и в количественном, и в процентном соотношениях — отмечается в Белгородской области. В 2019 году здесь родилось 13 198 детей, тогда как в 2020 году 12 352. Показатель снизился на 846, или на 6,4%. На 4,5%, или на 440 человек, упала рождаемость в Липецкой области — с 9829 до 9389. В Орловской области показатель упал на 4,1%, или на 247 детей: в 2019 году здесь родилось 5982 человека, а в 2020 году 5735. Рождаемость в Тамбовской области снизилась на 3,8%, или на 291 — с 7724 до 7433. В Воронежской области число родившихся уменьшилось на 2,5%, или на 482: в 2019 году здесь родилось 19643 человека, а в 2020 году – 19161. Наименьший процентный показатель снижения оказался в Курской области — 2,3%. Здесь родилось на 213 человек меньше: 9324 в 2019 году против 9111 в 2020 году.

Коронная статистика По итогам 2020 года смертность в Черноземье выросла почти на 17%, следует из опубликованных данных Росстата. Читать далее