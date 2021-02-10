Минпромторгу не известно о планах ритейлеров повысить цены на электронику

Основные сетевые ритейлеры не сообщали Минпромторгу России о планах резко повысить цены на электронику, сообщил представитель ведомства. Ранее сегодня, 10 февраля, газета «Известия» со ссылкой на источники в компаниях-дистрибуторах и участников рынка сообщила, что цены на смартфоны, компьютеры, наушники могут вырасти в среднем на 25%.

«Минпромторг не получал от основных сетевых ритейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику»,— сказал «РИА Новости» представитель министерства.

Руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров сообщил «Известиям», что цены на электронику с начала года выросли на 5–20% в зависимости от группы товаров. Он отметил, что подорожание техники началось еще в прошлом году и продолжится далее.

Ранее участники рынка сообщили “Ъ FM”, что транспортные компании оказались не готовы к оживлению международной торговли и резкому росту спроса, в результате чего возник острый дефицит контейнеров, и, как следствие, цены на перевозку грузов значительно возросли. РБК со ссылкой на участников рынка также предупредил о скором подорожании импортной техники и обуви из-за повышения стоимости перевозки грузов морем. Однако Минэкономики отрицает риск роста цен.

О том, почему аналитики прогнозируют подорожание техники,— в материале “Ъ FM” «Дешевых гаджетов на всех не хватит».