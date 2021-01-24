Дешевых гаджетов на всех не хватит

Дешевых ноутбуков и гаджетов может хватить не всем россиянам. Аналитики рынка и ритейлеры прогнозируют задержки поставок в этом году. По их оценкам, самый большой дефицит может возникнуть в сегменте бюджетных ноутбуков стоимостью до 30 тыс. руб. Это может привести к новому росту стоимости техники. На сколько могут подняться ценники? Об этом — Юлия Жданова.

Одним из самых продаваемых товаров остаются ноутбуки, аналитики связывают это с переходом на удаленную работу. В частности, в «Связном» сообщили «Известиям», что на продаже переносных компьютеров заработали почти на 60% больше, чем годом ранее. В «М.Видео-Эльдорадо» тоже отмечают эту тенденцию. Кроме того, увеличился спрос на технику для учебы, сообщила представитель группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева:

«Крупная бытовая техника в 2020 году показала двузначный рост, порядка 20%.

Мы видели активно растущий спрос и в низком ценовом сегменте, и в то же время мы видим интерес к дорогим сегментам и крупной бытовой технике, например, большим холодильникам, либо стиральным машинам с повышенной функциональностью. Большой рост показывают флагманские дорогие модели смартфонов. Если говорить о последних, то самым популярным брендом остался Samsung. В ноутбуках — ASUS, Lenovo, Acer, HP и Huawei».

В «Связном» подсчитали, что средний чек на лэптопы вырос на 17% до 45,5 тыс. руб. А вот клиенты Price.ru в 2020-м вдвое чаще искали недорогие устройства. Но самую лучшую технику по цене и качеству купили еще весной, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Дело в том, что во время пандемии производители оказались не готовы к резкому росту спроса, что привело к недостатку компонентов для многих устройств. Россияне, в частности, столкнулись с дефицитом ноутбуков в марте 2020-го. Такая же ситуация может повториться на мировом рынке и в этом году, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «В 2021 году рост цен на электронику становится неизбежным, как и дефицит комплектующих, рост цен, иногда двукратный на те или иные комплектующие. Под ударом оказались сегодня смартфоны, но они растут в цене не так сильно и не так заметно, как другие товары, например, телевизоры, ноутбуки, компьютеры, видеокарты. Лучше покупать технику где-то до середины марта, потому что дальше мы увидим рост цен практически для любой категории товаров».

Дефицит сейчас наблюдается и на рынке логистических услуг, растут тарифы на перевозки, появляются значительные задержки с поставками, отмечают ритейлеры. Из-за этого бюджетные ноутбуки Lenovo, например, в России появятся не ранее февраля-марта, отметили в компании.

О растущей стоимости перевозок сообщают и в «Ситилинке». Это приведет к подъему ценников как на гаджеты, так и на бытовую технику и товары для игр в сети, отмечает директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников. Тем не менее собеседник “Ъ FM” не исключает, что цены на отдельные товары снизятся до прежних значений до конца года.

«В нашем понимании стоимость ноутбуков больше расти не будет. Скорее всего, когда улучшится ситуация с логистикой, в конце первого квартала — начале второго мы увидим откат цен к докризисным значениям. Основной спрос формируется в Европе и в Америке. Китайские производители, естественно, данные рынки ставят выше, чем российский, поэтому все контейнеры были направлены туда. Цены на фрахт контейнеров выросли за последние три месяца примерно в пять раз», — отметил Олег Пчельников.

Другого мнения придерживается гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Он полагает, что цены будут только расти и к этому приведут колебания национальной валюты.

«Рост цен на импортную технику связан, прежде всего, с курсом рубля. К сожалению, за 2020 год он упал на 25%.

В 2021 году тенденция тоже больше всего зависит от положения курса рубля.

С этого года должно быть предустановлено отечественное ПО на технику — это тоже может привести к увеличению цен на 1% – 3%», — считает Денис Кусков.

В Mobile Research Group отмечают, что рассчитывать на серьезные скидки в ситуации, когда активно раскупаются товары и высокой, и низкой стоимости, не стоит. По оптимистичному сценарию, ценники на электронику в этом году поднимутся на 10% или на 40% – 50% по пессимистичному.