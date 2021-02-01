Российские торговые сети не сообщают о сложностях с доставкой товаров морем

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) прокомментировала информацию о возможном подорожании импортных товаров из-за из-за роста мировых ставок на фрахт судов. Торговые сети не информировали ассоциацию о сложностях с перевозкой товаров морем. Запасы товаров в сетях остаются высокими, добавили в АКОРТ. Ранее РБК со ссылкой на участников рынка предупредил о скором росте цен на импортируемые обувь, бытовую технику, мебель и продукты из-за роста стоимости морских перевозок.

«В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне»,— ответили в организации на вопрос ТАСС о влиянии роста стоимости грузоперевозок морем на стоимость товаров у российских ретейлеров.

Участники рынка из нескольких отраслей рассказали РБК, что ожидают в ближайшее время роста цен на импортные товары из-за повышения стоимости перевозок морем. В частности, основатель Zenden Group Андрей Павлов заявил, что уже сейчас получает обувь по более высокой себестоимости, в магазинах компании она может подорожать на 20%. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин прогнозирует рост стоимости перевозки контейнера холодильников с $1,5 тыс. до $9 тыс., что добавит более $100 к стоимости каждого прибора.

До этого, 18 января, игроки рынка сообщили “Ъ FM”, что транспортные компании оказались не готовы к оживлению международной торговли и резкому росту спроса. По словам начальника отдела стратегического маркетинга транспортной группы Fesco Максим Шишко, цены на перевозки увеличились в разы. Руководитель московского отделения предпринимательской Партии роста, председатель правления компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим также отмечал, что ощутимо увеличились сроки доставки товара. Научный сотрудник Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенк тогда предполагал, что это может увеличить стоимость отдельных категорий товаров.

О том, насколько существенно может вырасти стоимость импортных товаров,— в материале “Ъ FM”.