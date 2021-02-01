Минэкономики отрицает риск роста цен на товары из-за подорожания морских перевозок

Изменение стоимости фрахта существенно не повлияло на ценообразование импортных товаров, заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. Ранее РБК со ссылкой на участников рынка предупредило о скором подорожании импортной техники и обуви из-за повышения стоимости перевозов грузов морем.

«Колебание стоимости фрахта не оказало ощутимого влияния на динамику стоимости импортных потребительских товаров в российских торговых сетях в январе»,— сказал журналистам господин Ильичев (цитата по ТАСС).

По его словам, на импортируемую кожаную обувь средние цены в январе 2021 года были на 20,8% ниже, чем в декабре 2020 года, на холодильники бытовые — на 8,4%, на деревянную мебель — на 21,3% месяц к месяцу. Замминистра уточнил, что доля расходов на транспортировку грузов посредством морского транспорта в общем объеме затрат в торговле составляет менее 1%.

Ранее о возможном колебании цен на рынке сообщили “Ъ FM” представители отрасли. По их словам, транспортные компании оказались не готовы к оживлению международной торговли и резкому росту спроса, в результате чего возник острый дефицит контейнеров, и, как следствие, цены на перевозку грузов значительно возросли.

Почему аналитики прогнозируют подорожание техники — в материале “Ъ FM” «Дешевых гаджетов на всех не хватит».