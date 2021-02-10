Захарова увидела влияние Запада в акции сторонников Навального с фонариками

Планируемая соратниками российского оппозиционера Алексея Навального акция «Любовь сильнее страха» организуется под влиянием Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомним, координатор региональных штабов господина Навального Леонид Волков призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

В эфире «Эха Москвы» госпожу Захарову спросили, считает ли она, что члены НАТО проинструктировали оппозицию по предстоящей акции с фонариками. «Вы забыли, как в парламент Грузии заходили с розами в руках? Майдан оранжевый. Очень было бы смешно, только финал трагичный. Еще привести примеры? Арабская весна»,— ответила она.

«Я задала вопрос не про фонарики. Я задала вопрос про то: вы не считаете, что за теми людьми, которые называют себя российской оппозицией, которых мы видим в активе последние несколько месяцев, реально стоит западная рука? — сказала Мария Захарова.— За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами и призывают к незаконным акциям, мы видим западных кураторов».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал анонсированную акцию. Господин Песков затруднился ответить, будут ли это расценивать как призыв к несанкционированной акции, но предупредил об ответственности для нарушителей закона. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности»,— сказал он тогда.

23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде городе прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Было задержано более 11 тыс. человек. 4 февраля Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube сообщил, что штабы до весны приостанавливают проведение еженедельных протестов. Однако позже он анонсировал акцию с фонариками на 14 февраля.

Подробнее об акции 14 февраля — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».