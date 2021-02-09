Кремль об акции сторонников Навального 14 февраля: в кошки-мышки играть не будем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал анонсированную акцию сторонников оппозиционера Алексея Навального «Любовь сильнее страха». Они призвали выйти вечером 14 февраля, в День святого Валентина, во дворы домов и постоять несколько минут со включенными фонариками на телефонах.

Господин Песков затруднился ответить, будут ли это расценивать как призыв к несанкционированной акции, но предупредил об ответственности для нарушителей закона. «В кошки-мышки ни с кем играть не будем, но, безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Сторонники Алексея Навального в этом году провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами всего было задержано более 11 тыс. человек, заведено множество уголовных дел.

Подробнее об уголовных делах читайте в публикации “Ъ” «Оппозицию выводят на акцию ареста».