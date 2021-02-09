Соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля

Координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал акцию «Любовь сильнее страха». Он призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут. Предыдущие акции сторонников политика в 2021 году проходили в центральных частях городов в виде прогулок и стихийных митингов.

«Вы поднимите свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. Все-таки, 14 февраля! Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram. Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов»,— написал господин Волков в своем Telegram-канале.

Сторонники Алексея Навального в этом году провели уже три протестных акции — 23 и 31 января, а также в день суда над ним 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в связи с протестами всего были задержаны более 11 тыс. человек, заведено множество уголовных дел, в том числе против ближайших соратников политика.

Последние новости об акциях в поддержку Алексея Навального — на тематической странице “Ъ”.