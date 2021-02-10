В России впервые с 17 октября выявили менее 15 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 14 494 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, впервые с 17 октября выявлено менее 15 тыс. заболевших. Накануне выявили 15 019 (-3,5%). Общее число заразившихся достигло 4 012 710.
Больше всего новых случаев в регионах:
- Москва — 1441 (948 477 за все время),
- Санкт-Петербург — 1169 (348 613),
- Московская область — 650 (201 756),
- Нижегородская область — 456 (89 103),
- Воронежская область — 362 (61 909).
Умерли за последние сутки 536 человек (накануне — 530, +1,13%), всего за время пандемии — 78 134. Выздоровели 22 575 человек, всего — 3 516 461.
Где больше всего умерших за сутки:
- Москва — 68 (14 099 с начала пандемии),
- Санкт-Петербург — 54 (10 237),
- Московская область — 35 (4113),
- Ростовская область — 24 (2857),
- Воронежская область — 22 (1696).
Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19. Общее время тестирования составит час-полтора, при обычном тесте методом ПЦР на это уходит четыре-пять часов.
В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Привиться на текущий момент можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи, вакцинация является добровольной. Однако в регионах врачи и учителя периодически сообщают о «добровольно-принудительной» процедуре вакцинации.
Может ли стать обязательной добровольная вакцинация — вматериале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».