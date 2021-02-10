В России разработали новый тест для экспресс-диагностики коронавируса

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19. Общее время тестирования составит 1–1,5 часа, сообщается на сайте ведомства. При обычном тесте методом ПЦР на это уходит четыре-пять часов.

«С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Благодаря вышеупомянутым преимуществам экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи (POCT), что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса»,— отметили в Роспотребнадзоре.

В России на утро 9 февраля было зарегистрировано 3 998 216 случаев заражения коронавирусом, за сутки тогда выявили 15 019 заболевших. Умерли за время пандемии 77 598 человек, выздоровели 3 493 886.

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса, она является добровольной. Однако в регионах врачи и учителя периодически сообщают о «добровольно-принудительной» процедуре вакцинации.

О том, может ли стать обязательной добровольная вакцинация,— в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».