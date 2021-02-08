Не уколяй меня без нужды

Решение делать прививку от COVID-19 граждане России, в том числе медики, принимают добровольно. Об этом регулярно напоминают в Минздраве и Роспотребнадзоре. Однако в ряде регионов врачи и учителя все чаще сообщают о «добровольно-принудительной» процедуре вакцинации. Властям Тамбовской области, например, пришлось отменять приказ главврача одной из райбольниц, который уволил сотрудников за отказ от прививки. Тем не менее опрошенные “Ъ” юристы полагают, что для ряда категорий граждан, в частности медиков, педагогов и соцработников, вакцинация действительно стала обязательной, после того как в конце декабря прививку против коронавируса внесли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Вакцинация в России может быть только добровольной, заявил Владимир Путин в декабре 2020 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова не раз отмечали, что касается это правило всех, в том числе медиков. При этом в конце декабря вступил в силу приказ Минздрава, который обновил Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям: прививка против коронавируса SARS-CoV-2 стала обязательной для ряда категорий граждан, в частности врачей, учителей и соцработников. В ряде регионов после этого появились сообщения о принуждении к вакцинации под угрозой увольнения.

В середине января паблик «Типичный Екатеринбург» («ВКонтакте») рассказал, как руководство одной из школ Свердловской области предупредило учителей о возможном отстранении от работы в случае отказа от вакцинации. Комментируя это сообщение, представитель Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов заявил, что прививки в регионе стали носить обязательный характер после упомянутого приказа Минздрава. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram обращение воспитательницы одного из детсадов. Она указала, что руководство принуждает делать прививки против коронавируса. При этом, по ее словам, работникам отказались провести анализ на наличие антител. Господин Куйвашев в ответ заверил, что решение привиться граждане принимают добровольно, однако «законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых требует обязательной профилактической вакцинации». «Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры вплоть до отстранения работника,— отметил глава региона.— Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это и делает кампанию по вакцинации особенной».

Ранее “Ъ” сообщал, что власти Новокузнецка распорядились организовать обязательную вакцинацию для учителей, пояснив, что «в соответствии с календарем профилактических прививок работники образовательных организаций относятся к приоритету первого уровня при вакцинации против коронавирусной инфекции». В пресс-службе администрации Новокузнецка сообщили, что жалоб на нарушение прав от педагогов не поступало. В «Альянсе учителей» “Ъ” ответили, что также не сталкивались с конкретными случаями принуждения:

«Насколько нам известно, если кого-то заставляют вакцинироваться, то человеку достаточно сказать твердое "нет", чтобы его больше не беспокоили по этому вопросу».

На прошлой неделе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся делать прививку от коронавируса. Председатель первичной профсоюзной организации медработников «Действие» в Новосибирской области Сергей Комлев в разговоре с “Ъ” отметил, что знает от коллег только об обещаниях уволить «на словах». Реальных санкций, по его данным, пока не последовало. Он добавил, что многие медики не хотят вакцинироваться: «Кто-то уже переболел, и не раз, другие расценивают прививочную кампанию как продолжение клинических испытаний, а кто-то не доверят эффективности и действию новой вакцины».

В декабре челябинские СМИ сообщали о жалобах местных налоговиков. По словам сотрудников ФНС, их под угрозой увольнения заставляли подписывать согласие на прививку. В январе о принуждении к вакцинации также сообщали учителя одной из городских школ. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, курирующая сферу здравоохранения, сообщила, что жалоб на принуждение к прививкам к ней не поступало. «Вакцинация носит добровольный характер, это постулат, от которого мы не отходим. Конечно, могут быть такие руководители, которые действуют по принципу "заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет". Но это скорее исключение, чем правило»,— сказала госпожа Гехт.

В январе в сети появились фото приказа главного врача Сампурской ЦРБ (Тамбовская область) Александра Фомина об отстранении медработников, отказавшихся делать прививку от коронавируса. Руководителям отделений предписывалось провести устную беседу с персоналом, а после предоставить списки добровольцев. Отказавшимся угрожало отстранение от работы. Управление здравоохранения Тамбовской области провело служебную проверку. По данным чиновников, все сотрудники больницы, прошедшие вакцинацию, сделали это добровольно. В управлении подчеркнули, что медики, которые не сделали прививки, смогут выполнять свои обязанности в рабочем порядке, а приказ главврача об отстранении от работы отменен.

Участие в иммунопрофилактических кампаниях, проводимых работодателем, государством, субъектом федерации, муниципалитетом, образовательным или иным учреждением, является правом, а не обязанностью граждан, подчеркивает управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. «Исключения могут быть, но требуется, например, введение режима ЧС и принятие соответствующего акта»,— говорит господин Бишенов.

Тем не менее надо понимать, что отказ от вакцинации категорий граждан, которые входят в перечень, утвержденный постановлением правительства РФ, влечет за собой «определенные последствия», добавляет медицинский юрист Полина Габай.

Так, сотрудники образовательных и медучреждений, по ее словам, могут отказаться от прививки, но это «может повлечь за собой их отстранение от работы». С представителями других профессий ситуация «не такая однозначная». «Если следовать логике ряда норм, можно сделать вывод, что имелись в виду граждане, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей. Получается, что требование привиться не касается тех, кто сидит в офисе и не имеет частых контактов с людьми»,— сказала госпожа Габай. Она также сообщила, что несколько недель назад отправила в Минздрав запрос с просьбой дать официальные разъяснения на этот счет, но ответа пока не получила.

«Безусловно, никого нельзя принудительно заставить пройти вакцинацию против коронавируса»,— говорит глава экспертного центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова. Она подчеркивает, что «особенно тактично» нужно обращаться с медицинскими работниками, тем более нельзя угрожать им увольнением за отказ, так как медиков «и так не хватает». «Надо рассказывать, что побочные действия при вакцинации "Спутником V" минимальны, а эффективность — высока,— говорит она.— Объяснять, что это серьезно снижает риск заболеть самим и заразить своих близких. А кроме того, мы все должны понимать, что, если не будет иммунитета у 75–85% населения, мы не сможем вернуться к нормальной жизни».

Наталья Костарнова, Анна Васильева, корсеть “Ъ”