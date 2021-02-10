«Спутником V» привились более 2 млн россиян

Привились от коронавируса вакциной «Спутник V» около 2,2 млн россиян, сообщил заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Среди тех, кто получил вакцину, заразились коронавирусом около 300 человек, или 0,016%.

«Около 2,2 млн человек получило вакцину, это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 млн человек (вакцинация проводится в два этапа.— “Ъ”)»,— сказал господин Логунов на круглом столе в Мосгордуме (цитата по «Интерфаксу»).

«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70% иммунной прослойки»,— рассказал Денис Логунов.

В России массовая вакцинация стартовала 18 января. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что когда удастся охватить 60% населения, ситуация с коронавирусом станет полностью контролируемой. Вакцинация при этом является добровольной. В ряде регионов врачи и учителя, однако, периодически сообщают о «добровольно-принудительной» вакцинации. Эксперты считают, что для некоторых граждан вакцинация действительно стала обязательной после того, как прививку против коронавируса внесли в Национальный календарь профилактических прививок.

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в России снижается уже почти неделю. За последние сутки впервые с середины октября выявлено менее 15 тыс. заболевших.

Подробности — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».