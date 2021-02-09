В России за сутки выявили 15 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 15 019 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Накануне первые с 21 октября выявили менее 16 тыс. заболевших — 15 916 (-5,64%). Общее число заразившихся достигло 3 998 216.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1584 (всего за время пандемии — 947 036),

Санкт-Петербург — 1078 (347 444),

Московская область — 903 (201 106),

Нижегородская область — 457 (88 647),

Воронежская область — 369 (61 547).

Умерли за последние сутки 530 человек (накануне — 407, +30,2%), всего за время пандемии — 77 598. Выздоровели 21 795 человек, всего — 3 493 886.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 73 человека (всего 14 031),

Санкт-Петербург — 61 (10 183),

Московская область — 42 (4078),

Ростовская область — 24 (2833),

Красноярский край — 21 (2537).

Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших за время пандемии. Первые четыре строчки занимают США (27 млн), Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн) и Великобритания (почти 4 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что для победы над пандемией должен сформироваться коллективный иммунитет у 60% населения планеты. Он может сформироваться к середине лета, сказал господин Песков. По его словам, это позволит вернуться к нормальной жизни к августу.

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса, она является добровольной. Однако в регионах врачи и учителя периодически сообщают о «добровольно-принудительной» процедуре вакцинации.

Может ли стать обязательной добровольная вакцинация — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».