Санитарные вертолеты «Ростеха» не пустили в Нарьян-Мар

Национальная служба санитарной авиации (НССА, подконотрольна «Ростеху») не смогла осуществить три вылета вертолетами санавиации в Архангельскую области для оказания помощи больным, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в «Ростехе» и секретаря регионального департамента транспорта. Службе не удалось забронировать место стоянки для вертолета в аэропорту Нарьян-Мара. По мнению источника в «Ростехе», препятствовал работе НССА оператор аэродрома — Нарьян-Марский авиаотряд.

НССА заключил контракт на транспортировку медицинских бригад или эвакуацию пациентов с территории округа на вертолетах Ми-8МТВ, оборудованных медицинскими модулями, с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 27 января. Стоимость контракта составляла 98,13 млн руб., он был рассчитан на период до конца 2021 года, но был расторгнут 4 февраля. Газета отмечает, что это первый случай расторжения контракта с оператором.

Больница вновь будет пользоваться услугами Нарьян-Марского авиаотряда. Он эвакуировал пациентов в течение 60 лет, но проиграл новый конкурс в январе. Как отмечается, НССА заблаговременно не подала заявку на базирование в аэропорту Нарьян-Мара места стоянки для вертолета, так как не предполагала, что с этим могут возникнуть сложности.

Ранее стало известно, что НССА возьмет в лизинг 66 вертолетов Ми-8 и «Ансат» за 28 млрд руб. Это позволит ей увеличить парк примерно до 75 машин к концу 2022 года. Это вдвое меньше, чем предполагалось ранее.

Подробности — в материале “Ъ” «На вертолетах поставили красный крест».