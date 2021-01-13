На вертолетах поставили красный крест

Национальная служба санитарной авиации (НССА), подконтрольная «Ростеху» и претендующая на статус основного игрока на рынке медицинской эвакуации, возьмет в лизинг 66 вертолетов Ми-8 и «Ансат» за 28 млрд руб. Это позволит ей увеличить парк примерно до 75 машин к концу 2022 года, вдвое меньше, чем предполагалось ранее. Аналитики отмечают, что, несмотря на госсубсидии и статус НССА как единого оператора санитарной авиации, проект продвигается медленно из-за рисков, связанных с отсутствием гарантий долгосрочной загрузки этих вертолетов.

Национальная служба санитарной авиации возьмет в лизинг 66 вертолетов — 29 средних Ми-8МТВ-1 и 37 легких «Ансатов», следует из данных госзакупок. Производителем вертолетов будут входящие в «Ростех» «Вертолеты России», лизингодателем — «ПСБ Авиализинг», структура ПСБ, который в основном занимается кредитованием предприятий ОПК. Суммы контрактов составят 16,6 млрд и 11,4 млрд руб. соответственно, срок лизинга — 15 лет. Начало поставок намечено на август 2021 года, окончание — на сентябрь 2022 года. В НССА подтвердили “Ъ” эту информацию, отметив, что сделка реализуется за счет собственных и привлеченных средств.

НССА создана в 2017 году для оказания услуг по санитарной эвакуации. Это был совместный проект «Ростеха» (владел 25% компании) и предпринимателя Ивана Яценко. В середине 2019 года контроль в НССА перешел «Ростеху». Планировалось, что в 2019–2021 годах компания получит до 150 санитарных вертолетов — 104 «Ансата» и 46 Ми-8АМТ/МТВ, сделка оценивалась в 40 млрд руб. НССА планировала выполнять более 15,5 тыс. эвакуаций в год. Однако еще на старте проект столкнулся с финансовыми трудностями, писали «Ведомости», так как банки отказывались кредитовать его из-за высоких рисков. В итоге НССА получила только восемь вертолетов — по четыре машины каждого типа были переданы в феврале 2019 года через принадлежащий «Ростеху» «Нацпромлизинг».

Исходя из контрактов с «ПСБ Авиализингом», к концу 2022 года у НССА будет около 75 вертолетов в парке — это в два раза меньше, чем планировалось. «На текущий момент советом директоров согласованы закупки вертолетной техники в данных объемах. Безусловно, НССА заинтересована в расширении парка вертолетной техники, но комментировать эти планы пока преждевременно»,— сообщили “Ъ” в компании.

Сделка по поставке вертолетов, вероятно, пройдет по субсидируемой государством лизинговой ставке — о намерении выделить 15 млрд руб. на подобные цели говорил летом 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь шла о 59 самолетах SSJ 100 и 66 вертолетах для санитарной авиации. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили. Исходя из закупочной документации, ставка лизинга может составить 7,55% — неясно, учтена ли в ней субсидия. В ПСБ не стали комментировать размер ставки, отметив, что реализация «этого социально важного проекта предусматривает различные формы государственной поддержки».

В 2018 году правительство на два года назначило НССА единым поставщиком услуг для нужд санитарной авиации. То есть регионы могут заключать с компанией контракты без конкурса (но не обязаны это делать). В 2020 году этот специальный статус был продлен еще на два года. При этом НССА должна самостоятельно выполнять не менее 30% обязательств по госконтрактам. На 2021 год в бюджете заложено 5,1 млрд руб. на финансирование санитарной авиации.

Как сообщили “Ъ” в Минздраве, в 2020 году, по предварительным данным, было выполнено более 10 тыс. вылетов, что позволило спасти жизни 13,468 тыс. пациентов, программа действовала в 70 регионах. В «Ростехе» уточнили, что за первое полугодие 2020 года НССА выполнила 2629 вылетов, что позволило эвакуировать 2845 пациентов, 23% рейсов обеспечили субподрядчики — региональные авиакомпании.

Параметры проекта, связанного с выпуском и поставкой вертолетов для НССА, предполагали минимальную рентабельность как для производителя, так и для лизингодателей, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Несмотря на максимально льготные условия, реализация проекта забуксовала — многие регионы не готовы заключать соглашение с национальным оператором без проведения конкурсных процедур, а НССА в условиях жесткой конкуренции не всегда удается получать подряды на выполнение полетов по санитарным заданиям. «Сегодня контракты заключаются на один год, и у эксплуатанта нет никаких гарантий, что он спустя 12 месяцев не останется без контракта, но с дорогими новыми вертолетами»,— подчеркивает Олег Пантелеев. По его мнению, устранить этот риск можно лишь в случае заключения долгосрочных соглашений.

Евгения Коляда