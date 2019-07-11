Чтобы не гавкали

Депутаты воронежской облдумы сегодня могут принять региональный закон об ответственном обращении с животными, внесенный губернатором Александром Гусевым. Документ предусматривает создание приютов за счет бюджета и жестко ограничивает ловцов бездомных животных — их могут обязать фиксировать работу на видео, не применять опасные для здоровья зверей методы, а большую часть отловленных выпускать обратно на улицы после стерилизации. Сейчас подрядчики преимущественно убивают животных, а ловцы могут даже использовать в городе огнестрельное оружие.

Воронежская облдума рассмотрит законопроект на сессии 11 июля сразу в двух чтениях. Накануне его обсудили на круглом столе у регионального омбудсмена Татьяны Зражевской общественники, чиновники и силовики. Региональный закон «Об ответственном обращении с животными…» (копия есть у “Ъ”) в случае принятия серьезно изменит действующее профильное законодательство, добавив к нему перечень ограничений для ловцов. Они будут должны в работе «руководствоваться принципами нравственности и гуманности».

В частности, предлагается запретить подрядчикам, которые намерены отлавливать бездомных животных, применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Ловцы будут нести ответственность за жизнь и здоровье собак и кошек. В числе других предлагаемых законом обязательств: возврат бездомных животных, «не проявляющих немотивированной агрессии», на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации; поиск новых владельцев поступившим в приюты животным; возврат потерявшихся домашних животных владельцам; ведение видеозаписи отлова бездомных животных и их возврата на прежние места обитания.

Закон также регламентирует создание государственных приютов для животных и их финансирование из бюджета. Причем содержащихся там животных, которых нельзя выпустить на улицу, не должны усыплять. Их предлагается содержать в приюте, пока они не найдут новых хозяев либо «до наступления естественной смерти». Для управления приютами и контроля над ловцами предлагается создать специальный «уполномоченный орган» в структуре региональной исполнительной власти. Физлиц и юрлиц могут обязать сообщать в этот «уполномоченный орган», если они будут находить на своей частной территории собак или кошек без бирок о стерилизации. Большая часть нововведений должна вступить в силу с 1 января 2020 года.

«Проблема бездомных животных затрагивает права человека на здоровье, комфортную окружающую среду и безопасность», — рассказала вчера в ходе круглого стола Татьяна Зражевская. Она рассчитывает, что парламентарии поддержат внесенный губернатором документ: «Это действительно хороший закон». Как сообщила руководитель управления экологии мэрии Воронежа Наталья Ветер, в области планируется строительство пяти государственных приютов на 250 голов (преимущественно собак) каждый. Но пока лишь выделен участок для первого, в бюджете «до принятия профильного закона» не заложены средства даже на проектно-сметную документацию, уточнил замглавы управления строительной политики мэрии Александр Прихожаев.

Госпожа Ветер также сообщила, что сейчас в Воронеже большая часть отловленных бездомных животных «уничтожается». В 2018 году стерилизовали и выпустили 1070 животных, а 1700 были убиты. «Удручает позиция жителей по отношению к бездомным животным. Им хоть и сочувствуют, но не хотят видеть рядом. И когда мы возвращаем вакцинированных и стерилизованных животных в их среду обитания, нам говорят: “Возвращайте их куда угодно, только не обратно в наш двор”», - заявила Наталья Ветер. Нарушают горожане, по ее словам, и порядок «утилизации» умерших своей смертью животных: «Трупы собак находят на свалках, в мусорных контейнерах. Выбрасывать их нельзя. В Хохольском районе есть ветсанутильзовод, где собак принимают и по одной, на вес. В самом Воронеже есть крематорий для домашних животных, имеющий все необходимые разрешения».

Юрисконсульт московской ассоциации «Благополучие животных» Екатерина Кузьменко отметила, что в контрактах с подрядчиками на отлов животных в Воронеже сейчас практически нет ограничений. В результате ловцы даже могут применять в городе огнестрельное оружие, «если они сочтут, что животное представляет опасность для них или жителей». «Это исключительно субъективная оценка, ловцы не ветеринары, они не могут квалифицированно определить опасность животного. К сотрудникам на этих должностях не предъявляется никаких требований. Как мы можем позволять непроверенному человеку использовать оружие в городе?» — сказала госпожа Кузьменко. «Жестокое обращение с животными не должно быть нормой. Нужно прекратить нарушать законодательство со ссылкой на желания граждан», — призвала чиновников заместитель руководителя секретариата губернатора Воронежской области, член правления благотворительного фонда «Право на жизнь» Анна Воронина.

Председатель комитета по экологии и природопользованию воронежской облдумы Владимир Ключников поддержал законопроект. «Мы обсуждали его на комитете и оценили нормально. Обсуждали и с представителями муниципальных районов. Конечно, новые ограничения станут для них дополнительной нагрузкой, но они относятся к этому с пониманием. Когда-то уже было нужно это сделать», — сказал “Ъ” парламентарий.

Сергей Калашников