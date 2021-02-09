СПГ возвращается в Европу

Необычно холодный февраль в Европе и низкие запасы газа в хранилищах вызвали некоторый рост цен на топливо, которые, однако, пока далеко отстают от январских максимумов. При этом «Газпром» по-прежнему не увеличивает физические поставки газа на экспорт. Причина такого поведения — ожидание участников рынка, что уже в середине февраля в Европу начнут массово приходить грузы сжиженного газа из США, поскольку такие поставки становятся более выгодными на фоне снижения цен в Азии.

Мировой газовый рынок после ценовых рекордов января и резкого роста разницы в ценах между Европой и Азией постепенно стабилизируется. Даже необычные холода, накрывшие на этой неделе Европу и, в частности, парализовавшие транспортное сообщение в Нидерландах, не смогли существенно изменить динамику цен на газ на континенте. Так, мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах вырос 8 февраля на 7,7%, до €20 за МВт•ч (около $250 за 1 тыс. кубометров), что, однако, на 19% ниже максимума, установленного 12 января. Фьючерс на апрель торгуется уже по €18 за МВт•ч.

«Газпром» по-прежнему, как и писал “Ъ” 21 января, не стремится любой ценой воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка и не увеличивает физические поставки газа в Европу. Поставки газа по ужгородскому коридору через Украину в Словакию остаются стабильными на уровне 67 млн кубометров в сутки, а общие поставки через Украину укладываются в оплаченную «Газпромом» квоту в 124 млн кубометров в сутки (110 млн кубометров по долгосрочному контракту плюс 14 млн кубометров, докупленные на февраль). Учитывая, что «Северный поток» и газопровод «Ямал—Европа» загружены по максимуму, «Газпрому» для увеличения физических поставок пришлось бы докупать транспортные мощности у Украины по высоким суточным ставкам бронирования.

Хранилища газа в Европе, хотя до окончания отопительного сезона остается еще полтора месяца, уже серьезно истощены — уровень заполнения составляет 48,5%, по данным Agsi+.

В результате европейские потребители, несмотря на холода, уже не могут поднимать из хранилищ те же объемы газа, что в январе,— уровень суточных отборов упал вдвое, до 470 млн кубометров. Хранилища СПГ-терминалов тоже опустели, и поступления газа в европейскую сеть снизились до минимума с февраля 2020 года — до 155 млн кубометров в сутки.

В иное время такое положение дел привело бы к резкому росту цен на газ в Европе. Однако сейчас участники рынка ждут прихода на континент партий СПГ, которые активно перенаправлялись в Азию в декабре—январе. Спотовые цены в Азии били рекорды в январе, поднимаясь до $1400 за 1 тыс. кубометров, однако после завершения холодов вернулись к уровням, близким к европейским,— около $280 за 1 тыс. кубометров. Теперь для многих поставщиков — прежде всего из США — поставки в Европу становятся более рентабельными, чем в Азию, из-за меньшего расстояния транспортировки, расходов на фрахт танкера и отсутствия необходимости платить за проход через Панамский канал. Как сообщил на вебинаре 4 февраля глава анализа рынков Kpler Алекс Бут, в феврале уже четыре судна были перенаправлены из Азии в Европу.

По оценке Platts, в феврале нетбэк для спотового СПГ из США для поставки в Европу стал положительным, в то время как поставки в Азию из-за резкого падения цен в этом регионе и по-прежнему высоких затрат на фрахт стали невыгодными.

Сейчас, по оценке EIA, все СПГ-заводы в США работают с полной загрузкой, выпуская около 290 млн кубометров газа в виде СПГ в сутки. Ожидается, что в феврале выпуск сохранится на этом уровне, однако в апреле-мае снизится из-за плановых ремонтов. Если существенная часть объемов американского СПГ придет в Европу, как это произошло весной 2020 года, они окажут давление на цены. По оценке аналитиков Goldman Sachs, страны Европы могут в феврале нарастить импорт СПГ вдвое по сравнению с январем, до 100 млн кубометров в сутки.

Юрий Барсуков