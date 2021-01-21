Хоть из-под земли поставь

«Газпром», вопреки резко выросшим ценам в Европе, не увеличивает физические поставки газа в ЕС, а поднимает его из хранилищ. Также компания перестала продавать газ на своей электронной торговой площадке для поставки в Европу в ближайшие месяцы, что поддерживает высокие цены на спотовом рынке. Цель такой стратегии может заключаться в том, чтобы избежать резкого падения цен уже в начале весны, когда, согласно ожиданиям аналитиков, спрос на газ в Азии упадет, и высвободившиеся объемы СПГ придут в Европу.

«Газпром» продолжает «сушить» европейский газовый рынок, действуя вразрез с привычной экономической логикой. Хотя цены на газ в Европе поднялись до максимумов за два года, «Газпром», будучи крупнейшим поставщиком с наибольшими возможностями по наращиванию экспорта, не только не увеличивает физические поставки, но и даже снижает их на украинском направлении транзита (см. график). При этом рост объемов продаж обеспечивается подъемом газа из хранилищ «Газпрома» в Европе. Так, в последние 14 дней, по данным AGSI, общий отбор газа из хранилищ в Европе приближается к рекордному уровню в 1 млрд кубометров в сутки, и их заполненность уже упала до 59%.

Более того, «Газпром» стремится поддерживать высокие цены на европейском спотовом рынке, полностью прекратив продажи газа со своей электронной торговой площадки для поставки в ближайшие месяцы. Если в середине прошлого года компания порой продавала через ЭТП дополнительно до 1 млрд кубометров в месяц, в основном с поставкой в следующие сутки или следующий месяц, то с середины декабря «Газпром» продает там газ с поставкой не раньше лета или третьего квартала 2021 года. В результате покупатели вынуждены приобретать дополнительные объемы на хабах, что способствует поддержанию там высоких цен и стимулирует трейдеров поднимать газ из ПХГ.

Так, на хабе CEGH в австрийском Баумгартене цены за месяц взлетели на 31%, до $258 за 1 тыс. кубометров, а на прошлой неделе превышали $330 за 1 тыс. кубометров.

Подобные действия «Газпрома» объяснимы. Сейчас компания находится в уникальной ситуации — весь свободный СПГ в мире направился в Северо-Восточную Азию, где спотовые цены на СПГ из-за неожиданных холодов превышают $1000 за 1 тыс. кубометров. Однако это скоро изменится. Как отмечает старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова, контракты на февральские партии СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию уже составляют $650 за 1 тыс. кубометров, а на мартовские — всего $300, поскольку погода в регионе возвращается к климатической норме. После этого как минимум часть СПГ вернется в Европу. Можно ожидать, что балансировка рынка в Азии произойдет уже в ближайшие месяц-два, иначе мы увидим практически полную остановку роста потребления газа в регионе, полагает аналитик по газу центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов.

«Газпрому» важно до этого момента сократить запасы в европейских ПХГ. Если этого не сделать, то возвратившийся в Европу СПГ может вновь снизить спотовые цены на газ, поскольку сильно сократившие производство в 2020 году американские СПГ-заводы снова работают на полной мощности. По оценке Сергея Капитонова, газа в европейских ПХГ осталось при текущих темпах отбора на чуть более 70 дней, а уровень заполненности хранилищ очень похож на показатель на такую же дату в 2018 году, когда конец отопительного сезона Европа встречала с практически пустыми хранилищами.

Такой подход «Газпрома» также теоретически позволит более рационально распорядиться ограниченными мощностями экспортных газопроводов: значительная часть спроса сместится на лето, когда европейские потребители будут заполнять ПХГ к будущей зиме. Прежний план «Газпрома» предполагал, что уже к середине 2021 года компания полностью завершит «Северный поток-2» и газопроводы на Балканах для поставки газа через «Турецкий поток». Однако на данный момент сроки завершения «Северного потока-2» выглядят совершенно неопределенными.

Юрий Барсуков, Татьяна Дятел