«Газпром» прекратил поставки газа в Калининград

Газпром 9 февраля временно приостановил транзит газа через Литву в Калининградскую область. Причины остановки транзита монополия не называет. Сейчас регион и местные ТЭС снабжаются газом из ПХГ. Регазификационное судно «Маршал Василевский», предназначенное для снабжения газом Калининграда в случае гипотетической газовой блокады со стороны Литвы, находится в ЮАР.

Транзит газа через Литву в Калининградскую область приостановлен по просьбе «Газпрома», следует из сообщения оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid. Газ в эксклав поступает транзитом по трубопроводу Минск—Вильнюс—Каунас—Калининград. На данный момент, по оперативным данным оператора, транзит в Калининградскую область отсутствует.

В «Газпроме» сообщили, что потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища (ПХГ).

В компании не уточнили, является ли причиной остановки поставок авария на газопроводе. Согласно данным ENTSOG, поставки российского газа через Белоруссию в Польшу и Литву остаются на стабильном уровне.

В Amber Grid отметили, что литовские потребители снабжаются газом также через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) и из Латвийского газохранилища (Инчукалнское ПХГ). Транзитный договор Amber Grid с «Газпромом» заключен до конца 2025 года, газ поставляется по формуле «транспортируй или плати» (ship-or-pay).

В «Интер РАО», управляющей местной генерацией (три газовые, одна угольная ТЭС) “Ъ” сообщили, что местные ТЭС работают в штатном режиме, мощность на данный момент составляет 880 МВт — потребители обеспечены электроэнергией без ограничений.

Как уточняют собеседники “Ъ”, генерация снабжается газом из ПХГ.

Правительство РФ добивается полной энергонезависимости Калининграда на случай, если граничащая с ней Литва перекроет транзитный маршрут поставки газа в регион. В связи с этим в эксклаве с 2013 года было введено ПХГ, сейчас, как следует из материалов «Газпрома», в регионе работают четыре резервуара хранения газа, оперативный резерв составляет 174 млн кубометров.

Кроме того, в Калининграде работает приемный терминал СПГ, который должен получать сжиженный газ со среднетоннажного СПГ-завода «Газпрома» на Балтике «Портовая». Завод пока так и не введен, однако в крайнем случае «Газпром» может купить СПГ с рынка. Поскольку данный источник газоснабжения — резервный, регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский» (170 тыс. кубометров) в последние годы задействовано на коммерческих рейсах как СПГ-танкер и сейчас находится возле ЮАР.

Татьяна Дятел