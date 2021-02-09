В Брюховецком районе Кубани открыли первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Брюховецком районе 9 февраля заработал первый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным властей региона, в первый день его работы прививку от COVID-19 поставили 70 жителей станицы Чепигинская.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 6 февраля передвижной пункт вакцинации заработал в Крымском районе Кубани. Он стал шестым из 24, которые планируют запустить в регионе для массовой вакцинации. Кроме того, мобильный пункты также были запущены в Тихорецком, Кавказском, Кущевском и Тбилисском районах.

5 февраля 2021 года в ТРК «СБС Мегамолл» в Краснодаре начал работу пятый мобильный прививочный пункт от коронавируса. Также жители Краснодара могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных на Главной городской площади, на территории ТРК «Красная Площадь» и в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной.

По данным на 8 февраля 2021 года в Краснодарском крае 48,2 тыс. жителей поставили прививки от коронавирусной инфекции. Среди них полный курс вакцинации прошли уже 11 тыс. человек.

Алексей Белянин