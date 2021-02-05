The Lancet убедил европейцев

Брюссель готов еще больше ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону, об этом 4 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Все дело в новых штаммах коронавируса. Европейские специалисты уверены, что британская мутация может сделать прививки менее эффективными. При этом с массовой вакцинацией на континенте возникли проблемы. Сейчас там зарегистрированы три препарата, но их не хватает. Российский «Спутник V» в ЕС могут одобрить к началу весны. Что об этом думают жители европейских стран? С ними поговорил Григорий Колганов.

Риторика многих европейских стран по отношению к российской вакцине сводится к простой формуле: мы приветствуем любой препарат, который зарегистрировал медицинский регулятор союза. За последние несколько дней такие заявления прозвучали в Германии, Франции и Австрии. Причем появились они сразу после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний в журнале The Lancet.

Видимо, высокий показатель эффективности «Спутника» убедил европейцев, но далеко не везде.

Жительница Милана Жанна готова сделать прививку, если в Италии появится российская вакцина. А вот ее знакомые настроены негативно.

«Мы даже поругались с соседом на этой почве, все, что бы я ни говорила, приводила какие-то доводы, он отвечает: “Это все чисто выдумки, нет у вас там никаких хороших показателей, как вообще могли создать вакцину такую хорошую, если Европа не смогла”. Вообще, с ним, если честно, разговаривать невозможно», — рассказала Жанна.

При этом поставки вакцины Pfizer в Италию задерживаются. Власти грозят компании судом. А на днях обратились в европейское медицинское агентство с просьбой ускорить регистрацию «Спутника V». Проблемы с производством и долгой процедурой одобрения, фактически срывают массовую вакцинацию в Евросоюзе. По данным на конец января, ни одной стране региона не удалось привить даже 5% граждан. Так что сейчас любая одобренная вакцина будет подарком, говорит житель Чехии Ондра Сокуп: «Пока вакцинируются только люди старше, по-моему, 80 лет. Мне скоро будет 50, и я так понимаю, что моя очередь придет в лучшем случае в мае, а скорее в августе. Мне кажется, что даже политически озабоченные люди понимают, что если с вакциной все будет нормально, то, по китайской поговорке, главное, чтобы кошка ловила мышей, а не то, какого она цвета».

1 февраля в Евросоюзе одобрили вакцину AstraZeneca, но к ней тоже возникли вопросы. Гражданам Германии, Польши и Франции старше 65 лет рекомендовали не делать такую прививку. И это при том, что в большинстве европейский стран сейчас вакцинируют только медработников и пожилых. В таких условиях нужна альтернатива, рассуждает жительница Франции Яна Якушенко: «У нас приходит рассылка от Министерства здравоохранения, что у вас есть возможность запросить вакцину, но только в случае, если вам 75+. Молодых, в принципе, особо не рассматривают, а люди в возрасте стоят в очереди. Не хватает вакцин, и, мне кажется, они ищут какой-то альтернативный путь. Если, например, две – три недели назад они относились очень негативно к “Спутнику”, то сейчас начинают о нем говорить, готовя людей к тому, что, возможно, придется ставить прививки “Спутником”, а не Pfizer».

В Евросоюзе заявили, что не мешают продвижению «Спутника V». А где-то, похоже, даже пытаются улучшить его имидж. Журналист издания Die Welt написал, что России впервые за 60 лет удалось удивить Запад. Он сравнил «Спутник V» с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Статьи с подробным описанием российской вакцины начали появляться только недавно, и быстро убедить граждан Германии они вряд ли смогут, считает житель Мюнхена Евгений Ступников: «Про российскую вакцину говорили однозначно, что она не прошла испытания, и к ней доверия не было вообще никакого.

Последние три дня немецкая пресса резко изменила свой тон и говорит о том, что российская вакцина тоже должна быть допущена, она очень эффективна, на уровне Pfizer.

Ситуация сейчас такая, что все, что может как-то помочь, а российская вакцина, я считаю, однозначно помогает, должно быть допущено как можно быстрее».

Регистрации «Спутника V» в Евросоюзе не стала дожидаться только Венгрия. В конце января Москва и Будапешт подписали контракт о поставках препарата — 2 млн доз за три месяца. Правда, вакцины от Pfizer и BioNTech в стране все равно будет больше — в конце декабря СМИ писали о покупке 17,5 млн доз.

Елена Иванова