«Собери креветок, и придут киты»

Это любимая фраза Джека Ма — основателя одного из крупнейших в мире интернет-ритейлеров Alibaba, что 20 лет назад победил американский eBay и вывел Китай в лигу стран-лидеров в сфере высоких технологий. «Никто не зарабатывает на ловле китов, но зарабатывают на ловле креветок»,— повторял товарищ Ма. Он сделал ставку на малый бизнес и не проиграл, вытеснив с китайского рынка американцев и глобальные бренды. В том, что креветки способны побороть китов, доказали недавно и мелкие инвесторы, что объединились в соцсети Reddit и бросили вызов монстрам хедж-фондов, взметнув на тысячи процентов котировки забытых всеми компаний.

Россия, чью экономику до сих пор на Западе многие не воспринимают всерьез, тоже удивила многих. Экономические показатели ковидного года оказались не просто выше прогнозов МВФ, но лучше среднемирового уровня. Другим шоком для некоторых стала российская вакцина «Спутник V». Как и советовал Джек Ма, разработчики из центра Гамалеи не стали спорить с европейскими и американскими скептиками, но предложили лекарство от COVID-19 Азии, Африке и Южной Америке. «Спутником» заинтересовались полсотни стран мира, после чего и китам Старого и Нового Света пришлось ее признать.

Впрочем, планктон не так уж и могуч, он нуждается в защите от китов. Поэтому российский ЦБ сейчас ограждает мелких неквалифицированных инвесторов от высокорисковых финансовых продуктов, предлагаемых китами бизнеса... Как вы, наверное, уже догадались, об особенностях современной бизнес-фауны пойдет речь в этом номере «Денег». Приятного чтения!