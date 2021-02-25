Балансы в минусе

На фоне пандемии и падения цен на нефть российская экономика по итогам прошлого года сократилась на 3,1%, что сопоставимо с падением всей мировой экономики (на 3,5%). Сразу вдвое сократился и профицит платежного баланса — на показателе сказалось снижение экспорта на 21,5%. Выпадение нефтегазовых доходов вкупе с ростом расходов привело к возвращению дефицита бюджета — он в 2020 году составил 3,8% ВВП.

По предварительной оценке Росстата, российский ВВП сократился в прошлом году на 3,1%, до 106,6 трлн руб. Спад стал максимальным за 11 лет, однако прогнозы были гораздо пессимистичнее. В Банке России закладывали снижение ВВП на 4–5%, в Минэкономики — на 3,9%, в Международном валютном фонде (МВФ) и после корректировки осеннего прогноза ожидали спада российской экономики на 3,6%. По данным того же фонда, мировая экономика в целом просела ниже российской на 3,5%, но в 2021 году ожидается ее восстановительный рост на 5,5%.

Больше всего в прошлом году в России пострадали домохозяйства — их конечное потребление сократилось по сравнению с прошлым годом на 8,6%, тогда как потребление сектора госуправления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло на 3,9% прежде всего из-за увеличения расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19. Сократилось и валовое накопление (минус 4,2%), в том числе вложения в основной капитал упали на 6,2%. А доля населения, чей доход оказался ниже прожиточного минимума — 11 606 руб.,— выросла до 12,8% (18,8 млн человек). По сравнению с третьим кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек, или на 0,8 процентного пункта.

Значительно сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения. Гостиницы и рестораны зафиксировали наибольший спад (–24,1%), за ними следуют учреждения культуры и спорта (–11,4%), предприятия транспорта (–10,3%), организации, оказывающие прочие услуги населению (–6,8%). В добыче индекс физического объема добавленной стоимости сократился на 10,2%. Ощутимый рост показали только финансовый сектор и страхование (плюс 7,9%), а также госуправление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение, подросшие на 2,5%. В промышленности, здравоохранении, строительстве и сельском хозяйстве по итогам года Росстат зафиксировал стагнацию.

Макроэкономические показатели России за десять лет Год ВВП (трлн руб.) Инфляция (%) Сальдо торгового баланса ($ млрд) Профицит/дефицит госбюджета России (млрд руб.) 2011 60,1 6,1 211 442 2012 68,1 6,6 207,5 -39,4 2013 73 6,5 212,3 -323 2014 79 11,4 210,3 -334,7 2015 83,1 12,9 161,4 -1961 2016 85,6 5,4 104,2 -2956,4 2017 91,8 2,6 130,9 -1331,4 2018 103,9 4,3 210,9 2741,4 2019 109,2 3 178,4 1974,3 2020 106,6 4,9 104,5 -4113,5 открыть таблицу в новом окне Источники: Росстат, ФТС, Минфин.

Без антикризисных мер спад был бы более глубоким — на 5,5%, констатирует глава Минэкономики Максим Решетников. По оценке экспертов Центра конъюнктурных исследований НИУ-ВШЭ, итоговый показатель падения является одним из наименее глубоких среди стран с развитыми и развивающимися экономиками (кроме Китая), чему способствовала в том числе высокая доля госсектора. По данным ФАС, доля добавленной стоимости в общей структуре ВВП страны, созданная государственными организациями, составила примерно 65%. В других странах сокращение активности наблюдалось в первую очередь в частном секторе. В экономике России доля добавленной стоимости в ВВП, созданная малым бизнесом, пока весьма незначительна и составляет примерно 22% (для сравнения, в экономически развитых странах доля малого бизнеса в ВВП достигает 40–50%).

Темпы восстановления российской экономики в этом году также ожидаются невысокими. В МВФ прогнозируют рост на 3%, в Минэкономики — на 3,3%, в ЦБ — в диапазоне 3–4%. Ускорению, в частности, будет способствовать восстановление цен на нефть — в этом году они могут вырасти в среднем на 20% (с $41,3 до $50 за баррель), в 2022-м, напротив, цена может скорректироваться до $48,8 за баррель, ожидают в МВФ.

Помимо почти повсеместного падения ВВП еще одной общемировой тенденцией в прошлом году стало повышение цен на продовольствие. В России по итогам года инфляция составила 4,9% (против 3% в 2019-м). Основной вклад внесла продовольственная инфляция (только в декабре на нее приходилось 2,5 процентного пункта из 4,9), рост цен затронул такие позиции, как сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные и хлебобулочные изделия и плодоовощная продукция. По итогам года по данным Минфина в России продовольствие подорожало на 6,7%, тогда как в мире индекс продовольственных цен в прошлом году вырос на 3,1%.

Самый резкий рост цен за год произошел по растительным маслам и крупам, тогда как средняя стоимость мяса и молочной продукции снизилась, а цена на сахар осталась почти неизмененной.

Российские власти в декабре объявили о заключении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля и регулируют предельные оптовые и розничные цены. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что переносить такую практику на другие виды продовольствия не планируется.

На фоне пандемии и резкого падения цен на нефть российский экспорт по итогам года составил $329,5 млрд, что на 21,5% меньше объема экспорта в 2019 году ($419,9 млрд). Импорт снизился по сравнению с 2019 годом на 5,7% — до $240,1 млрд с $254,6 млрд (по данным ЦБ, в январе—декабре 2020 года реальный эффективный курс рубля снизился на 14%). Сократилась и доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП — с 7,6% в 2019 году до 4,8% в 2020 году (в связи с падением индексов цен на экспортируемые товары, по данным ФТС России, за январь—ноябрь 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года — на 20,5%, преимущественно за счет продукции ТЭКа).

В свою очередь, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2020 году снизилось вдвое по сравнению с 2019 годом — до $32,5 млрд (по итогам 2019 года показатель составлял $64,8 млрд). Основным фактором сокращения сальдо стало ослабление профицита торгового баланса (в 2020 году снизился на 46%, до $89,4 млрд, со $165,3 млрд за 2019 год, в четвертом квартале показатель составил $21,5 млрд после $18,3 млрд в третьем квартале, $16,5 млрд во втором и $33,2 млрд в первом) в результате «значительного снижения стоимостных объемов российского экспорта под влиянием неблагоприятной международной конъюнктуры при одновременном сокращении импорта в гораздо меньших объемах», поясняет ЦБ.

Нивелирующий эффект на динамику счета текущих операций оказало уменьшение дефицита других его компонентов, прежде всего баланса услуг и баланса инвестиционных доходов, отмечается в материалах регулятора. Так, отрицательный баланс инвестиционных доходов, выплаченных в пользу нерезидентов, по итогам 2020 года оценивается в $30,5 млрд, что на 39% меньше показателя 2019 года — $50 млрд. Дефицит баланса услуг уменьшился в два раза — до $18,3 млрд с $36,7 млрд. Однако чистый отток капитала из РФ в 2020 году вырос в 2,2 раза (до $47,8 млрд) по сравнению с 2019 годом, когда он составил $22,1 млрд. В четвертом квартале он оценивается в $10,2 млрд после $7,7 млрд в третьем квартале, $11,9 млрд — во втором и $18,0 млрд в первом квартале. На 2021 год при средней цене нефти $45 млрд прогнозируется профицит текущего счета в размере $32 млрд, внешнеторговый профицит — $99 млрд (при экспорте $331 млрд и импорте $232 млрд) и отток капитала — $35 млрд.

Падение ВВП, сокращение поступлений от экспорта нефти и выделение средств на поддержку экономики не могли не сказаться на состоянии бюджета: в 2020 году он был исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 трлн руб., при доходах в 18,72 трлн руб. расходы 2020 года составили 22,82 трлн руб. Дефицит был закрыт в основном масштабными заимствованиями, объем которых отклонился от плана в 2,6 раза. Привлекались для финансирования дефицита и накопления Фонда национального благосостояния (ФНБ), но в гораздо меньшем объеме. Как пояснил Минфин, в августе—декабре на эти цели из фонда было потрачено 290 млрд руб.

При этом еще в сентябре в Минфине ждали большего разрыва в доходах и расходах — в 4,4% ВВП. «Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов»,— пояснял глава ведомства Антон Силуанов. Напомним, федеральный бюджет на 2021–2023 годы будет дефицитным. В 2021 году запланирован дефицит в 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м — 1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 2023-м — 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП).

Татьяна Едовина