Геймификация финансовых рынков

«На фондовом рынке произошел бунт»,— написал в конце января Bloomberg Businessweek. Битва хедж-фондов в акциях GameStop с розничными инвесторами, способными организоваться в сообщества на платформе Reddit и совершать атакующие роевые покупки акций и опционов, паническое закрытие коротких позиций, взлет и падение котировок акций заставили участников рынка вспомнить и лопнувший пузырь доткомов, и слова Джона Мейнарда Кейнса о том, что «рынки могут оставаться иррациональными намного дольше, чем вы — платежеспособными».
«И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но — какое мне до того дело?»
Ф. М. Достоевский, «Игрок», 1866 г.
Благодаря раскрытию информации о коротких позициях и тому, что инвесторы координировали свои действия в социальных сетях, акции убыточного торгового ритейлера видеоигр GameStop взлетели в январе 2021 года на 1745%, акции сети кинотеатров AMC поднялись на 839%, кумиры прошлого BlackBerry и Nokia подскочили на 279% и 68% соответственно. И в завершении «восстания» произошел 20-процентный рост котировок серебра.
The Wall Street Journal пишет, что это было движение «обычных инвесторов, застрявших дома в пандемию, обменивающихся советами и разрабатывающих на онлайн-форумах под лозунгом YOLO (You Only Live Once ?—?«Живешь лишь раз») торговые стратегии в акциях, против которых сделала ставку Уолл-стрит». Издание Politico добавляет: «Интернет-популистские настроения, которые помогли продвинуть политиков на национальные посты, теперь циркулируют на мировых рынках… Некоторые группы молодого поколения, переполненные дополнительными денежными средствами отчасти из-за стимулирующих выплат и отягощенные скукой во время пандемии COVID-19, стремятся отомстить крупным хедж-фондам Уолл-стрит».
История с акциями GameStop и ряда других компаний рассматривается аналитиками и СМИ одновременно и как геймификация фондового рынка, что может его дестабилизировать, и как отражение глубокого неравенства в американском обществе, и как призыв против истеблишмента Уолл-стрит или даже как начало экстремального онлайн-популистского движения, готового свергнуть власть имущих.
Подъем несистемных сил
Два события, происшедшие в США в январе 2021 года и удивившие мир иррациональным бунтом — штурм Капитолия и YOLO-атака частных инвесторов из соцсети Reddit на короткие позиции хедж-фондов в акциях нескольких компаний, оказались в какой-то степени связаны между собой, а на фондовом рынке еще и открыли новый феномен — готовность людей рискнуть своими деньгами в первую очередь из чувства справедливости, ради некоей высокой цели, а не для получения прибыли. Сообщения в сообществах Reddit «Мы восстановили справедливость!» и «Мы опрокинули хедж-фонды!» появлялись гораздо чаще, чем фраза «Мы заработали много денег!».
Движущие силы эмоций, конфронтаций, протестов и столкновений на протяжении последних месяцев оказались общими и для уличных протестов, и для бунта на фондовом рынке — это всеобщее чувство несправедливости, раздраженность и недоверие к властям, усталость от пандемии и резкий рост неравенства (и в США, и во всем мире) из-за того, что $14 трлн, направленных в 2020 году правительствами и центральными банками на борьбу с последствиями коронавируса, обогатили в основном финансовый сектор, IT-гигантов и фармкомпании, но не улучшили жизнь большей части населения планеты.
Организующей средой таких протестов становятся социальные сети, которые изначально создавались корпорациями под девизом «Данные — это новая нефть» как инструмент монетизации информации о пользователях и масштабировании бизнеса в сфере торговли и услуг. Но массовое чувство несправедливости и разочарования по отношению к истеблишменту в сочетании с инфраструктурой социальных сетей и интернет-сервисов создали новый источник силы, новый способ для обычных граждан заявить о себе и нанести удар по тем, кого общество считает «ответственными» за несправедливость. И конечно же, появились желающие извлечь выгоду из этой ситуации.
Различия в протестах были лишь в том, что погромщики из BLM и штурмовавшие вашингтонский Капитолий толпы нарушали закон, а то, что делали на Уолл-стрит многотысячные группы инвесторов из соцсетей subReddit через счета онлайн-брокеров Robinhood Markets, Charles Schwab и пр., выглядит вполне законно, хотя фактически это одна из новых форм движения Occupy Wall Street и воспринимается как революция инвесторов-миллениалов против неограниченной власти финансистов.
Рэй Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater, заявил в интервью газете The Washington Post: «Драма GameStop отражает растущую нетерпимость в США. Это всеобщий гнев — и почти ненависть к истеблишменту, который сейчас распространен почти во всех частях страны».
Таким образом, события января 2021 года вполне можно рассматривать как проявление антиэлитных настроений, поскольку в 2020 году резко увеличился разрыв в доходах между богатыми, особенно финансовыми, элитами, получившими колоссальную выгоду из пандемии, и бедными, которые лишились работы и дохода. Но это лишь одна сторона «медали за город Вашингтон», потому что есть еще и большая биржевая игра.
Теория большего дурака
«Теория большего дурака» утверждает, что можно заработать деньги, покупая ценные бумаги, независимо от того, переоценены они или нет, и продавая их с прибылью позже, потому что всегда найдется кто-то (то есть больший дурак), кто готов заплатить более высокую цену. Проблема у последователей этой теории возникает, когда покупатели уже не хотят платить за актив так дорого. И как только участники рынка это осознают, они спешат скинуть свои позиции уменьшающемуся пулу покупателей, продажи становятся паническими, а покупатели в финале вовсе исчезают.
Сейчас на рынках, особенно на американском, слишком много денег. С февраля 2020-го по январь 2021 года денежная масса в США (агрегат М2) выросла на 26%, что является беспрецедентно высоким темпом монетарной накачки в новейшей американской истории. Не находя применения в реальной экономике, эти деньги широким потоком выливаются на денежный рынок и рынок облигаций, где доходности опустились до самых низких значений за всю историю. Доходит до абсурда: облигации более чем на $16,2 трлн во всем мире имеют отрицательную доходность, инвесторы активно переключаются на «мусорные облигации», поскольку отчаянно нуждаются в инструментах для инвестирования, вынуждая даже нежизнеспособные компании брать займы. Так, американская буровая компания Chesapeake в рамках финансирования выхода из банкротства продала в начале февраля 2021 года облигации на сумму $1 млрд при спросе покупателей в $12 млрд. Это очевидные признаки передутого пузыря.
Но самый сияющий пузырь надулся на фондовом рынке, потому что акции получают максимальное внимание финансовых СМИ, а постоянный взлет котировок будоражит души и сознание инвесторов. Начиная с октября 2020 года инвесторы берут на себя огромные уровни маржинального долга, чтобы увеличить свои вложения в акции. В начале 2021 года соотношение капитализации фондового рынка и ВВП США было выше, чем когда-либо, в том числе непосредственно перед двумя последними крупными «медвежьими» рынками. Пострадавшие на коротких позициях хедж-фонды — это исключение. Покупают все кому не лень, покупают на пособия, на заемные деньги. Весь американский фондовый рынок в длинных позициях, коротких позиций не более 1,5% из $50 трлн, притом что фундаментальные показатели отраслей и компаний далеко не идеальны, а экономические риски по-прежнему высоки.
Правило №5 «легенды Уолл-стрит» Боба Фаррелла гласит: «Публика покупает больше всего наверху и меньше всего внизу».
Пузырь, который наблюдается сейчас,— это больше чем эмиссионная инфляция активов, дисбаланс спроса и предложения, бесконечный восходящий тренд и «иррациональный оптимизм» инвесторов. Это опасный феномен стадного менталитета и моральной деформации участников рынка.
Когда люди перестают ответственно относиться к деньгам, они начинают играть в азартные игры, считая себя умнее профессионалов.
Воспитание и поощрение безответственного поведения людей происходит усилиями монетарных властей, включивших печатный станок на турборежим, стараниями банков и фондов, а также СМИ. А теперь к доказательству «Теории большего дурака» вовсю подключились соцсети.
Социальный эксперимент
Социальное давление, изменяющее процесс принятия решений,— это относительно новый феномен для фондового рынка, хотя надо признать, что запустили его вовсе не соцсети, а крупнейшие инвестфонды и финансовые элиты, активно продавливающие политику экологического и социально ответственного инвестирования — ESG (Environmental. Social. Governance.)
Так, например, Ларри Финк, руководитель одного из крупнейших инвестфондов BlackRock, в своих письмах гендиректорам компаний, в акции которых фонд инвестирует средства, предупреждает, что компании, которые быстро не подготовятся к безуглеродной экономике, увидят, что их бизнес и оценки стоимости пострадают, и что BlackRock будет голосовать своими пакетами акций против менеджмента на собраниях акционеров и ставить акции этих компаний в список на продажу.
Стоимость зеленой энергии намного выше обычной углеводородной, но из-за активного навязывания климатической повестки инвестиционные решения теперь становятся компромиссом между рационально обоснованными и социально желательными решениями, а стоимость компаний, объявивших о приверженности политики ESG, может долго оставаться завышенной из-за притока ESG-ориентированных инвесторов. То же самое происходило на хайпе блокчейна несколько лет назад. Достаточно было компании включить в свое название слова «крипто» и «блокчейн», как котировки ее акций мгновенно взлетали.
Теперь настал момент соцсетей и платформ. Формируемые соцсетями социальные сигналы одобрения или неодобрения действий, а также система «вознаграждений» за «правильные» решения создают принципиально новый для фондового рынка процесс принятия сложных инвестиционных решений. В Соединенных Штатах фиксируется новый феномен в поведении мелких частных инвесторов, когда люди ставят свои деньги не на выигрыш в финансовом казино, а на поддержку некоей «высокой» цели. Рискуют собственными деньгами не ради возможного дохода, а ради справедливости. Это уже идеология и элементы борьбы за власть. И можно не сомневаться, что «дирижерами» групп в соцсетях в скором времени станут представители профессионального сообщества.
Игра в акциях GameStop против хедж-фондов — это социальный эксперимент, и YOLO — авантюра, а отнюдь не инвестиции. Нечто подобное происходит на биржах криптовалют, где всегда находятся люди, которые внезапно зарабатывают 100% или даже 1000% и с энтузиазмом рассказывают об этом в соцсетях, запуская хайп и эйфорию, в результате которой огромное число людей рискует потерять деньги.
Накопившийся гнев и желание отомстить, исправить несправедливость и победить могут вспыхивать и затихать, но под влиянием харизматических демагогов это становится по-настоящему опасным для всех, особенно когда появляются идея, инструментарий и лидеры. Благодаря развитию финтеха у индивидуальных инвесторов есть новые технологии доступа к биржевым торгам, а благодаря беспрецедентной денежной накачке финансового сектора появилось огромное и очень доступное кредитное плечо от банков и брокеров. И есть соцсети, где люди могут объединяться, обсуждать торговые стратегии и вместе планировать операции, например по сжатию коротких позиций хедж-фондов.
Подобные «восстания» инвесторов из соцсетей нельзя назвать революцией, а сами частные инвесторы скорее жертвы, потому что число выигравших всегда будет меньше числа проигравших. Метафорическая битва за «правду и справедливость» может обернуться реальной финансовой болью. Слова популистов о том, что «миллионы леммингов не могут ошибаться», будут звучать все чаще и чаще, но их смысл «лемминги» поймут не сразу.
«Восстания» мелких инвесторов не смогут разрушить рынок, потому что включаются механизмы регулирования и «очень большие деньги», но теперь их вероятность придется учитывать в моделях, так как направляемые соцсетями биржевые бунты становятся частью эволюционного процесса финансового мира так же, как социальные платформы стали частью общественно-политических процессов. Всевозможные формы информационного социального манипулирования становятся финансовыми практиками.
Высокие риски
Финансовый рынок США был потрясен восстанием Reddit, но слишком быстро успокоился. Рост акций, несмотря на экономические и пандемические риски, продолжился. Одновременно фондовые и сырьевые рынки стали уязвимыми перед непредсказуемым поведением толп из соцсетей. Если не будут приняты регуляторные меры и не изменится система управления рисками для онлайн-брокеров, то Reddit и сообщества вроде WallStreetBets смогут и дальше поднимать или уничтожать миллиарды долларов. Вспомним Карла Маркса: «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами». Только теперь призрак коммунизма обрел вторую жизнь в сообществах соцсетей, симпатизирующих левым идеям. Поощрение безответственности и веры в то, что ФРС напечатает сколько угодно денег, лишь бы не случился экономический кризис, может очень дорого обойтись финансовой системе США, а вслед за ней и всей мировой экономике, где проблемы годами маскируются кредитной накачкой, а совокупный объем долга достиг астрономических величин в $280 трлн. Пузыри надуваются и в облигациях, и в акциях, и в опционной торговле, системные риски растут, но игра продолжается, хотя индикаторы показывают, что с фондовым рынком и с криптовалютами происходит «что-то не совсем правильное».
А еще становится тревожно за развивающиеся рынки, где управляемые толпы инвесторов способны своим спекулятивным флешмобом вызвать реальные потрясения, дисбалансы и экономические кризисы. Это новый риск эффектов соцсетей, в дополнение к манипулированию и возможным виртуальным социальным войнам затрагивающий общественно-политическую сферу.
А вот кого не особо жалко — так это миллионы скучающих непрофессиональных инвесторов, публикующих посты со своими инвестидеями на форумах в соцсетях и думающих, что в финансовом казино всегда все выигрывают, если делают совместные ставки даже на заемные деньги. Им, вероятно, незнакомы слова пацака Би с планеты Плюк: «Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь… Плохо кончится, родной» (к/ф «Кин-Дза-Дза»).
Сильный «бычий» рынок прощает инвестиционные ошибки и принятие избыточного риска. Но рынок знает, что «деревья не растут до небес». Настало время хеджировать риски, покупать опционы-пут и устанавливать более короткие стоп-лоссы. Рынки ждет коррекция вниз. Но «демократизация финансов» и проявившие себя соцсети — это новая сфера манипуляций, и палочка-выручалочка для крупных игроков, которые первыми почувствуют, что все разворачивается вниз, и постараются закрыть часть своих позиций за счет безумного спроса направляемых толп «леммингов» из соцсетей. Уолл-стрит заботится о правилах только тогда, когда это выгодно крупным игрокам и владельцам «финансовых казино». А для частных инвесторов выигрышные ставки обернутся проигрышем и болезненными потерями, но без горьких уроков ответственность не воспитать и опыт не получить.