Рынок, который построил Джек Как преподаватель английского стал самым богатым человеком Китая и перестал им быть

Джек Ма — основатель Alibaba Group, крупнейшей в Китае и второй по величине в мире компании интернет-торговли. Миллионы россиян покупают и тысячи российских компаний продают свою продукцию на входящей в состав его деловой империи торговой площадке AliExpress. В мире число клиентов Alibaba превышает миллиард. До недавнего времени Джек Ма был самым богатым жителем Китая. Но теперь будущее его деловой империи под вопросом.

Уроки английского

Ма Юн родился 10 сентября 1964 года (в год Дракона по китайскому календарю) в Ханчжоу, столице китайской провинции Чжэцзян. В китайском полном имени сначала пишется фамилия, потом личное имя. Его мать работала на заводе, на конвейере. Отец был фотографом.

Юн был маленьким и худым. Одноклассники его дразнили. Он в ответ лез в драку, не боясь даже тех, кто был крупнее и старше его. Постоять за себя помогали занятия тайцзицюань.

В конце 1978 года руководство Коммунистической партии Китая провозгласило политику реформ и открытости. Рыночные реформы внутри страны, международная торговля, иностранные инвестиции должны были спасти стагнирующую социалистическую экономику страны.

Китай открылся для мира. Мир открылся для Китая. Ма Юну повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

В первые же годы политики реформ и открытости Китай пережил туристический бум. Турсектор стал одним из главных источников валютных доходов Китая. В 1979 году страна приняла 960 тыс. интуристов. 83% из них были этническими китайцами. Остальные — японцы, австралийцы, американцы, тайцы. Ханчжоу стал одним из главных туристических центров страны, каждый шестой иностранец включал его в свой маршрут. Лучшим отелем для интуристов в городе был отель «Ханчжоу» (в настоящее время — Shangri-La). Он стоит на берегу озера Сиху (в переводе с китайского — «Западное озеро», в 2011 году внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Ма Юн увлекался английским языком и литературой. Читал книги, слушал радиопередачи на английском на транзисторном радиоприемнике. Появление в городе туристов предоставило ему хорошую возможность попрактиковаться в английском языке. Юн просыпался до зари, за 40 минут доезжал на велосипеде до отеля «Ханчжоу» и знакомился с иностранными туристами. «Я устраивал им бесплатную экскурсию по Западному озеру, а они учили меня английскому. В течение девяти лет! Я практиковался в английском каждое утро, хоть в снег, хоть в дождь»,— рассказывал он впоследствии.

По совету американской туристки, и мужа, и отца которой звали Джек, Ма Юн сменил имя и в общении с иностранцами стал зваться Джек Ма.

В июле 1980 года он познакомился с семьей австралийского туриста Кена Морли. После того как Морли вернулись в Австралию, завел с ними переписку. Все свои письма он просил возвращать ему с исправленными ошибками.

Не сдал, не прошел, не принят

Ма Юн (Джек Ма) и Дэвид Морли. На футболке у Дэвида бейджик члена общества австралийско-китайской дружбы. 1980 год. Австралийско-китайская дружба семьи Морли и Джека Ма продлится много лет. После смерти Кена Морли (отца Дэвида) в 2004 году Джек Ма создаст в Университете Ньюкасла стипендиальную программу «Ма и Морли» Фото: AFP

Во время Всемирного экономического форума в Давосе в 2015 году Джек Ма рассказал в интервью американскому журналисту Чарли Роузу, что два раза проваливался на экзаменах в начальной школе, три раза в средней школе и дважды на гаокао (государственные вступительные экзамены в вузы, аналог ЕГЭ). Мешала математика. Только с третьей попытки он сдал гаокао на такой балл, с которым его взяли в педагогический институт в родном городе.

В 1985 году он впервые выехал за границу — в Австралию — по приглашению семьи Морли. Через месяц вернулся в Китай другим человеком.

Позже он скажет: «Все, чему меня учили в Китае,— это то, что Китай самая богатая страна в мире. Попав в Австралию, я осознал, что дело обстоит совсем по-другому. Я начал понимать, что нужно пользоваться своей головой, чтобы судить о чем-то, думать».

Семья Морли помогала Джеку и деньгами. Хотя обучение в вузе было бесплатным, нужно было платить за общежитие — эквивалент $5–10 в месяц. Кен Морли переводил деньги сразу за полгода. А когда Джек женился, подарил ему на свадьбу 22 тыс. австралийских долларов (около $18 тыс.), на которые молодая семья смогла купить две квартиры на верхнем этаже нового дома. После объединения квартир получился шестикомнатный пентхаус. Сейчас в нем располагается креативная студия Alibaba Group.

После окончания института у Джека возникли проблемы с поисками работы. В ресторан быстрого обслуживания KFC на собеседование пришли 24 кандидата. Приняли 23, а его — нет. Устраиваться официантом в ресторан при четырехзведном отеле он пошел в компании двоюродного брата. Джек получил на собеседовании лучший балл, чем брат, но того взяли на работу, а его нет. В полиции отказали сразу: слишком маленький и худой. Всего, по подсчетам Джека Ма, он получил 30 отказов (еще десять раз ему отказали в приеме в Гарвардский университет).

В итоге он устроился преподавателем английского в Институт инженеров электроники с зарплатой, эквивалентной $12 в месяц. В свободное время он вел платные курсы английского в Ассоциации молодых христиан.

В 1992 году китайский лидер Дэн Сяопин провозгласил: «Быть богатым в Китае — почетно». Джек Ма решил откликнуться на призыв вождя. В январе 1994 года он открыл собственное агентство переводов «Хайбо» («Надежда»). Китай переживал экспортный бум. Объемы экспорта китайских товаров в 1990-е росли в среднем на 12,4% в год. Английский язык нужен был для переговоров, деловой переписки, перевода документации.

За первый месяц доход бюро составил $20. Арендная плата — $300. Пришлось расширять профиль. Агентство переводов стало продавать сувениры, цветы, книги. Благодаря доходам от торговли «Надежда» держалась на плаву.

В том же 1994 году власти уезда Тунлу обратились к Джеку Ма как к опытному переводчику. У них возник коммерческий спор с американской компанией по поводу обещанных инвестиций в строительство скоростного шоссе. Джек полетел в США, встретился с американским инвестором в Лас-Калифорнии. Тот вначале пытался дать взятку, потом грозил пистолетом и чуть не взял Джека в заложники. Закончилось все хорошо. Джек сумел не только сбежать от «инвестора», но и выиграть $600 на игровых автоматах. Купив авиабилет, он полетел в Сиэтл. Там он впервые увидел удивительную новую технологию. Интернет.

Первый выход в сеть

Джек Ма однажды выразил надежду, что когда-нибудь люди будут его вспоминать «как мастера тайцзицюань, а не только как основателя крупнейшей интернет-компании Китая и сайта онлайн-шопинга» Фото: AP

В Сиэтле Джека приютили родственники коллеги-переводчика Билла Ахо. Тесть Билла, основатель агентства по интернет-консалтингу Virtual Broadcast Network (VBN) Стюарт Трасти познакомил его с интернетом и помог сделать сайт переводческого агентства «Хайбо». Джек предложил сотрудничество в онлайн-поиске для китайских компаний экспортных возможностей.

За предоставление эксклюзивного права на создание китайских веб-сайтов Трасти запросил с него аванс в размере $200 тыс. Джек Ма объяснил, что у него вообще нет денег. Трасти согласился подождать, но под обещание, что как только у Джека будут такие деньги, он их отдаст. Но пока денег не было совсем, даже на обратный билет в Китай, пришлось одолжить у студента-земляка, учившегося в Сиэтле.

На родину Джек Ма вернулся с компьютером на процессоре Intel 486. На этом компьютере он начал работать над проектом англоязычного интернет-справочника китайских компаний, аналога американских бумажных телефонных справочников Yellow pages («Желтые страницы»). Свой бизнес Джек назвал China Pages («Китайские страницы»).

Желающих попасть в интернет-справочник оказалось мало. Если в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу уже работали интернет-провайдеры, то в Ханчжоу доступ во всемирную паутину появился только осенью 1995 года. В течение года после этого число пользователей интернета в провинции Чжэцзян достигло 204. Самые простые сотовые телефоны и персональные компьютеры стоили $1800–2000 и мало кому были по карману.

Заработанные и потерянные миллиарды Джека Ма Читать далее

Джек Ма расторг контракт с американским партнером, начал работать самостоятельно. Это снизило расходы, но не сделало его компанию прибыльной. Пришлось создать совместное предприятие с «дочкой» государственной телекоммуникационной компании. В нем Джеку принадлежало только 30% акций. Он оказался в меньшинстве и через год после объединения расстался со своим пакетом акций, ушел с поста гендиректора, переехал в Пекин и устроился на госслужбу.

Он занял должность генерального директора компании Infoshare Technology, созданной в структуре Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества. Infoshare создала сайт, на котором было представлено более 8 тыс. товарных позиций, способных заинтересовать иностранные компании. Конфиденциальные переговоры о сделке можно было провести в защищенном шифрованием чате.

Благодаря хорошему владению английским Джеку Ма было поручено принимать в Китае делегацию интернет-поисковика Yahoo во главе с его сооснователем и гендиректором Джерри Янгом. Знакомство дало плоды. Компания Infoshare Technology стала эксклюзивным агентом по продажам Yahoo в Китае.

Период госслужбы в жизни Джека Ма был недолгим. Еще будучи гендиректором Infoshare, он в нерабочее время встретился с несколькими сотрудниками компании. Так зародилась компания интернет-торговли Alibaba Group. Официально днем рождения фирмы считается 21 февраля 1999 года, а местом рождения — квартира Джека Ма в Ханчжоу.

Сезам, откройся

Джек Ма — великий мастер самопиара. На фото — его выступление на праздновании десятилетия Alibaba Group Фото: Reuters

Выбор некитайского имени для своей компании Джек Ма объяснял так. Сказку об Али-Бабе и сорока разбойниках, волшебную фразу «сезам (сим-сим, шум-шум — в разных языках формула звучит по-разному.— "Деньги"), откройся» знает весь мир. Образ пещеры, полной сокровищ, должен был привлечь представителей малого и среднего бизнеса.

Правда, домен alibaba.com был уже зарегистрирован. Имя пришлось выкупать за $4 тыс. у жителя Канады. Сделка по выкупу доменного имени высветила одну из главных проблем сделок в интернете — отсутствие гарантий выполнения сделки одним из партнеров. Продавец может получить деньги и не отправить товар. Канадский продавец оказался честным. Но решение этой проблемы стало в будущем одним из факторов успеха Alibaba Group (при оплате через ее сайты деньги покупателя блокируются на эскроу-счете, и получить их продавец может только после того, как покупатель подтвердит получение товара).

На историческом заседании Alibaba Group 21 февраля 1999 года Джек Ма заявил, что через пять-десять лет их конкурентами будут не китайские фирмы, а компании из Силиконовой долины. Сайт Alibaba должен стать международным.

Джек Ма решил сфокусироваться на компаниях мелкого бизнеса. Приводя в качестве примера свой любимый кинофильм «Форрест Гамп», он говорил: «Американские сайты B2B — это киты. Но 85% морских существ размером с креветку. Я не знаю никого, кто зарабатывает на китах, но я видел многих, кто делает деньги на креветках».

Alibaba в цифрах Читать далее

Время опять оказалось удачным. Персональные компьютеры дешевели. С начала 1999 года по лето 2000 года число пользователей интернета в Китае выросло с 2 млн до 17 млн человек.

В мае 1999 года Джек познакомился с Джозефом (Джо) Цаем из гонконгского отделения шведского инвестиционного холдинга Investor AB. Джек обрисовал ему свое видение миссии компании — помочь миллионам китайских производителей продавать свой товар за рубеж без посредников, в обход государственных внешнеторговых структур.

Цай поверил в будущее стартапа и стал человеком номер два в Alibaba Group. Он оформил первые документы компании, выписал чек на $20 тыс., обеспечивший компании первоначальный капитал, нашел первых инвесторов.

Долгий старт

С Ширли Лин из инвестиционного банка Goldman Sachs Джо Цай познакомился в самолете, летевшем из Тайбэя в Нью-Йорк. Десять лет спустя Цай обратился к ней. На переговорах в офисе Alibaba Ширли заявила о готовности Goldman вложить в стартап $5 млн, получив 50% акций и право вето при принятии ключевых решений. Но затем инвестбанк пересмотрел свое решение и заявил, что готов приобрести лишь 33% акций. Нужны были другие инвесторы, готовые заплатить $1,7 млн за 17% акций Alibaba. Сейчас этот пакет стоит более $100 млрд, но 22 года назад желающих вложить деньги отыскать было непросто. В итоге эти акции приобрели четыре инвестора. По полмиллиона долларов вложили американский венчурный фонд Venture TDF и Fidelity Growth Partners Asia (зарегистрированная в Китае «дочка» американской холдинговой компании Fidelity Investments), остальное — Investor AB и сингапурский фонд Transpac.

У Alibaba было много преимуществ по сравнению с другими компаниями. В Ханчжоу зарплаты программистов были намного ниже, чем в Пекине, и на порядок ниже, чем в Силиконовой долине. Арендные платежи — тоже ниже. Зарплата первых сотрудников составляла $50 в месяц. Но при этом они получали опционы на акции компании, что было хорошим стимулом.

Размещение объявлений на сайте Alibaba было бесплатным и для покупателей, и для продавцов. Число клиентов росло. В октябре 1999 года сайт насчитывал около 40 тыс. пользователей.

Вскоре вслед за Goldman появился новый, еще более крупный инвестор. В январе 2000 года японский SoftBank заплатил $20 млн за 30% акций Alibaba Group. Весной того же года число пользователей сайта Alibaba росло более чем на 1 тыс. человек в день. При этом доходы компании за 2000 год измерялись всего лишь сотнями тысяч долларов. В марте 2000 года лопнул пузырь доткомов. Чтобы выжить, пришлось провести масштабную реструктуризацию компании. На сайте Alibaba кроме товаров стали предлагаться услуги — кредитование, транспортные перевозки, страхование. За создание и хостинг сайтов компаний Alibaba стала взимать плату. Но доходы росли медленнее расходов.

Джек Ма даже начал подумывать о том, чтобы вернуться к преподаванию английского языка. Но вместо этого поступил так, как в школьные годы,— вступил в бой с более крупным соперником.

Продано в Китае

Праздничная конференция в ознаменование 40-летия политики реформ и открытости. Дом народных собраний в Пекине, декабрь 2018 года. По мнению Джека Ма, современный Китай стал таким, какой он есть, благодаря этой политике Фото: Getty Images

В конце 2002 года Джек Ма выдвинул идею, которая даже многим в его компании казалась авантюрой,— выйти на китайский рынок розничной интернет-коммерции и занять на нем доминирующее положение. Для этого нужно было победить в конкурентной борьбе американского гиганта розничной интернет-торговли eBay. «eBay хочет купить китайский рынок, а мы хотим создать китайский рынок интернет-торговли»,— говорил Джек Ма.

В конце 2002 года SoftBank согласился инвестировать в Alibaba Group еще $80 млн. Эти средства были вложены в новый проект, который разрабатывался в обстановке секретности. 10 мая 2003 года был запущен сайт Taobao. По замыслу Джека Ма он должен был стать самым популярным местом для желающих продать что угодно китайских компаний и частных лиц. Для первоначального наполнения сайта товарами каждый сотрудник Alibaba должен был выставить на продажу как минимум четыре вещи.

В начале 2004 года Goldman Sachs продал свой пакет акций Alibaba за $22 млн, почти в семь раз дороже, чем купил. Тогда это казалось выгодной сделкой. В настоящее время стоимость этого пакета примерно в 10 тыс. раз больше. Вскоре после того, как Goldman распрощался с Alibaba, SoftBank, наоборот, увеличил свои инвестиции на $82 млн.

Забота о персонале Читать далее

Возможно, топ-менеджмент eBay недооценил соперника, но в борьбе за китайский рынок им был допущен ряд ошибок. Одной из них была переделка сайта, предназначенного для китайских пользователей, по американскому образцу — для соответствия с глобальным сайтом. Китайский потребитель не был похож на американского, но это не учитывалось даже в оформлении сайта. К тому же ради обеспечения стабильности работы хостинг китайского сегмента eBay был перенесен на сервера в США. Поскольку власти Китая придерживаются концепции «суверенного интернета», страна отгорожена от остального мира «Великим китайским файрволом». Весь зарубежный трафик контролируется. Зарубежные сайты работают в Китае медленнее китайских.

Серьезное преимущество Taobao было в том, что сайт был бесплатным как для продавцов, так и для покупателей, тогда как на eBay взимались различные сборы за продажу. Медленно и платно или быстро и бесплатно? Понятно, что выбирали пользователи.

18 октября 2003 года Alibaba Group представила свое решение для интернет-платежей — Alipay. Проводить платежи на eBay через платежную систему PayPal в китайских условиях оказалось сложнее из-за ограничений на деятельность иностранных финансовых компаний и неконвертируемости юаня.

C 2003 по 2005 год доля eBay на рынке розничной интернет-торговли снизилась с 79% до 36%. Доля Taobao за тот же период выросла с 8% до 59%. В 2006 году eBay ушел из Китая.

В 2005 году у Alibaba Group нашелся новый инвестор. Суперинвестор. Yahoo купила 40% акций компании за $1 млрд.

Джек Ма и операционный директор Yahoo Дэн Розенцвейг. В 2005 году Yahoo купила 40-процентный пакет Alibaba Group за $1 млрд Фото: AFP

В 2007 году состоялось IPO акций Alibaba в Гонконге. 19% акций компании были проданы за $1,7 млрд, что стало рекордом для интернет-компаний.

В апреле 2008 года на базе Taobao был запущен розничный интернет-магазин Tmall, а двумя годами позже его «брат» Ali Express. На этих сайтах потребители со всего мира покупают товары у китайских производителей и торговцев (а также товары, произведенные в других странах).

В 2011 году неожиданно выяснилось, что подразделение цифровых платежей Alipay годом раньше было выведено из состава Alibaba Group и продано компании, принадлежащей Джеку Ма и одному из его партнеров. Джек утверждал, что это было необходимо сделать в соответствии с требованиями Народного банка Китая. Конфликт c недовольными инвесторами Yahoo ему удалось разрешить, подписав соглашение о выплате компенсации в размере от $2 млрд до $6 млрд с любого будущего IPO Alipay.

В 2013 году в составе Alibaba Group была создана собственная логистическая компания «Цайняо» (в переводе с китайского — «Ранняя пташка» или «Новичок»). Группа осваивала и другие сектора рынка — доставку еды, индустрию развлечений, туризм, производство, робототехнику, облачные технологии.

В 2016 году Джек Ма купил виноградник в Бордо — Chateau de Sours. Сейчас там проводятся масштабные работы по постройке новых винных погребов и винзавода, так что попробовать красное, розовое или белое вино с этого виноградника, произведенное после 2016 года, пока нельзя Фото: AFP

19 сентября 2014 года Alibaba Group провела в Нью-Йорке IPO, ставшее крупнейшим в истории. Ей удалось привлечь $25 млрд. Пять лет спустя рекорд был побит саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco.

В 2014 году компания Alipay была переименована в Ant Financial Services Group (с июля 2020 года она называется Ant Group). К системе цифровых платежей, сохранившей название Alipay, добавились другие финансовые услуги — страхование, кредитование, управление капиталом. В 2020 году платежи через Alipay совершали более 1 млрд физических и около 80 млн юридических лиц. Принадлежащий Ant Group фонд денежного рынка «Юй`Э Бао» стал крупнейшим в мире: каждый третий житель Китая вложил в него свои деньги, так как процентные ставки в нем выше, чем ставка депозита в любом банке страны.

На конец октября 2020 года было назначено IPO компании на фондовых биржах Шанхая и Гонконга. Ожидалось, что Ant Group привлечет не менее $34,4 млрд, а в случае повышенного спроса на ее акции сможет реализовать опционы на продажу дополнительного пакета на сумму в $5,17 млрд. В любом случае оно должно было стать крупнейшим IPO в истории. Но этого не произошло.

Слова ценою в миллиарды долларов

Первичное предложение акций Alibaba Group на Нью-Йоркской фондовой бирже 19 сентября 2014 года сделало Джека Ма богатейшим человеком Китая Фото: Mark Lennihan, AP

За несколько дней до назначенной даты IPO Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае. В своей речи он раскритиковал международные правила работы финансовых организаций: «Базельские соглашения — это как клуб пожилых людей... Мы не можем использовать вчерашние методы для регулирования будущего». Критике подверглись и традиционные китайские банки, у которых, по мнению Джека Ма, «менталитет ломбардов».

Речь главы Alibaba Group рассердила многих в китайском руководстве. В том числе лично председателя КНР, генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина. По утверждению газеты The Wall Street Journal со ссылкой на китайских предпринимателей, именно верховный лидер товарищ Си отдал распоряжение отменить IPO Ant Group. Что и сделали финансовые регуляторы. 24 декабря 2020 года Государственное управление рыночного регулирования Китая начало антимонопольное расследование против Alibaba. В китайских газетах появились «сливы», в которых говорилось о возможности национализации деловой империи Джека Ма.

В течение более чем двух месяцев после речи в Шанхае Джек Ма не появлялся на публике. Ему был запрещен выезд из страны. Его состояние за это время сократилось на $12 млрд. Главная деловая газета страны Shanghai Security News исключила бизнесмена из списка ведущих бизнес-лидеров Китая. Компартия поставила заносчивого олигарха на место, напомнив ему и миру, кто в Китае хозяин. В начале февраля в деловой прессе появились сообщения со ссылкой на осведомленные источники, согласно которым Джеку Ма удалось договориться с властями. Ant Group будет реструктуризирована, став финансовым холдингом, который будет подчиняться законодательным требованиям, предъявляемым к традиционным банкам. В обмен на это ей разрешат провести IPO примерно через два года. На момент сдачи номера в печать официального подтверждения этой информации не было.

Алексей Алексеев