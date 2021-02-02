Рекорды по весне считают

Исторический рекорд экспорта газа, поставленный «Газпромом» в январе, не должен вводить в заблуждение. Хотя экспорт и увеличился на 45% по отношению к январю 2020 года — до 19,4 млрд кубометров, рост обусловлен временными факторами, а вовсе не сменой тенденции на рынке газа.

Ключевой фактор — это погода: январь 2020 года был теплым, а в этом году зима в Европе оказалась довольно суровой.

И не только в Европе — морозы под минус 20 градусов затронули и Северо-Восточную Азию, что привело к резкому спросу на сжиженный природный газ в этом регионе и «оттянуло» объемы из Европы в Азию. Это второй фактор, который помог «Газпрому»,— сокращение конкуренции.

Наконец, третий фактор — ценовой. Хотя большая часть долгосрочных контрактов «Газпрома» уже так или иначе связана со спотовыми ценами в Европе, все же значительные объемы (например, все поставки в Турцию) имеют привязку к нефти с шести- или девятимесячным лагом. Это значит, что в январе цена на газ «Газпрома» по долгосрочным контрактам оставалась довольно низкой, учитывая цены на нефть во втором—четвертом кварталах 2020 года. Соответственно, покупатели активно отбирали газ, особенно учитывая ограниченность альтернатив.

Все эти факторы уже вскоре могут сойти на нет. Холода как в Европе, так и в Азии постепенно отступают. Суточные отборы из европейских газовых хранилищ на прошлой неделе снизились на 40% относительно максимумов середины января, а цены — на 25%. Только за торговый день 1 февраля мартовский фьючерс на хабе TTF потерял в цене 8,5%, до €18,2 за 1 МВт•ч (около $235 за тысячу кубометров). Если в феврале и марте погода останется в пределах климатической нормы, часть СПГ вернется из Азии в Европу, оказав давление на цены. С апреля наплыв СПГ на европейский континент уже станет неизбежным — спрос на газ в мире по-прежнему не поспевает за быстрым вводом новых мощностей по сжижению, а Европа с ее огромным количеством приемных терминалов и ликвидным рынком является «последним прибежищем» для газа, который не сумеет попасть на более выгодные рынки.

Так что нет никаких гарантий, что в мае мы вновь, как и в 2020 году, не увидим, как спотовые цены на газ в Европе опускаются ниже $100 за тысячу кубометров.

Основной вопрос в том, сколько свободного места будет в европейских хранилищах к завершению сезона отбора в середине апреля. В прошлом году хранилища после теплой зимы были почти заполнены уже в июле, что опустило цены ниже $70 за тысячу кубометров: при таком уровне СПГ-заводы в США были вынуждены остановиться, что сбалансировало рынок. По состоянию на 30 января, несмотря на все предпринимаемые «Газпромом» усилия (см. “Ъ” от 21 января), запасы газа в хранилищах Европы все еще выше, чем на ту же дату в 2019 и 2018 годах.