Адвокатов оштрафовали и отстранили от защиты Экс-президента оренбургской адвокатской палаты и его коллегу признали виновными в коммерческом подкупе

Бывший президент адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко признан виновным в коммерческом подкупе и оштрафован, при этом ему на два года запрещено заниматься адвокатской деятельностью. Следствие и суд установили, что Валерий Бодашко взял от претендента на получение адвокатского статуса 450 тыс. руб. Юристы предполагают, что суд при назначении наказания принял во внимание информацию о личности подсудимых, а также об их сотрудничестве со следствием.

Оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-президента Оренбургской адвокатской палаты Валерия Бодашко и адвоката Натальи Шараниной. Об этом сообщило СУ СКР по региону в понедельник, 8 февраля.

Валерий Бодашко признан виновным в совершении преступления по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Мужчине назначен штраф в размере 2,5 млн руб. с лишением права на два года заниматься адвокатской деятельностью, а также деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях.

Как отмечают правоохранительные органы, время содержания Валерия Бодашко под стражей и под домашним арестом зачтено в срок отбытия наказания и назначенное наказание в виде штрафа уменьшено до 2 млн руб.

Ранее обвинитель просил для Валерия Бодашко наказание в виде лишения свободы на шесть лет и штраф в 9 млн руб.

Наталью Шаранину признали виновной по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) и оштрафовали на 900 тыс. руб., а также лишили права заниматься адвокатской деятельностью на полтора года. Время содержания женщины под стражей зачтено в срок отбытия наказания и наказание в виде штрафа смягчено до 850 тыс. руб.

Главу палаты адвокатов задержали в ноябре 2019 года, вначале он отрицал свою причастность к преступлению. В декабре того же года суд отстранил его от должности президента оренбургской адвокатской палаты и на эту должность был избран Владимир Ковалев. Сначала Владимир Бодашко был заключен под стражу, затем уже в декабре 2019 года переведен под домашний арест. В марте 2020 года для него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие и суд установили, что 28 мая 2019 года Валерий Бодашко в своем кабинете в адвокатской палате получил от претендента на статус адвоката Натальи Шараниной через одного из знакомых адвокатов коммерческий подкуп в размере 450 тыс. руб.

За это претендентку должны были включить в список для сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката и обеспечить беспрепятственную и успешную сдачу экзамена.

Как уточнили в прокуратуре региона, в ходе предварительного следствия адвокат-посредник Мария Малютина признала свою вину в полном объеме. Также она «дала изобличающие подсудимых показания, активно способствовала органам предварительного следствия, в связи с чем уголовное преследование в отношении нее прекращено в связи с деятельным раскаянием».

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и УЭБиПК УМВД России по региону.

Управляющий партнер AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев отмечает, что исходя из санкции статьи, предусматривающей уголовную ответственность за коммерческий подкуп, наказания назначены в размере чуть ниже максимального штрафа за подобные деяния. Адвокат предполагает, что суд, при назначении наказания, принял во внимание информацию о личности подсудимых, а также об их сотрудничестве со следствием.

Ани Айвазян, Самара