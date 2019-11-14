Адвоката привлекли к подкупу

Следственное управление СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело в отношении главы региональной адвокатской палаты Валерия Бодашко по факту коммерческого подкупа, по делу также проходит его коллега. По данным следствия, президент палаты получил вознаграждение в размере 450 тыс. руб. за помощь в получении статуса адвоката.

В отношении президента негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Оренбургской области» (АППО) возбуждено уголовное дело Валерия Бодашко. Он подозревается в коммерческом подкупе (п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Уголовное дело также возбуждено в отношении одного из адвокатов палаты — его подозревают в посредничестве в коммерческом подкупе (п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ).

По версии следствия, 28 мая 2019 года Валерий Бодашко в своем кабинете получил через одного из знакомых адвокатов вознаграждение в размере 450 тыс. руб. от 28-летнего претендента на получение статуса адвоката.

За это ему обещали беспрепятственную и успешную сдачу экзамена.

Сейчас президент адвокатской палаты задержан, он отрицает свою причастность. Следствие планирует предъявить защитнику обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В УМВД России по Оренбургской области сообщают, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с региональным УФСБ России не дали ему получить взятку.

В оренбургской адвокатской палате не стали комментировать “Ъ” ситуацию, поскольку «не располагают информацией», но уточнили, что Валерий Бодашко остается в должности президента палаты. В Федеральной палате адвокатов РФ (ФПА РФ) уголовное дело также не смогли прокомментировать.

Также в октябре задержали двух адвокатов оренбургской палаты — их подозревают в продаже адвокатского статуса.

По версии следствия, Наталья Шаранина передала Марии Малютиной вознаграждение в размере 450 тыс. руб. за помощь в получении адвокатского статуса. Уголовное дело расследуется по ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе) и ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Мария Малютина арестована. Второй юрист, по данным следствия, дала признательные показания и сотрудничает со следствием. Она находится под подпиской о невыезде.

Ани Айвазян, Самара