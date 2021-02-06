Права человека нашли своих людей

Президентский совет по правам человека (СПЧ) из-за переполненных спецприемников предлагает прокурорам «принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания» участникам прошедших несанкционированных акций протеста. Представителей МВД и СКР правозащитники призывают проверить каждое сообщение о насилии. СПЧ же готов провести ликбез для силовиков и губернаторов о правах журналистов и переговоры о возобновлении согласования властями протестов. Глава СПЧ Валерий Фадеев пояснил “Ъ”, что эпидемия COVID-19 отступает и потому «пора вернуться к разрешению политических и профсоюзных массовых акций».

Заявление СПЧ «по протестным акциям 23 и 31 января» сделано в пятницу. Оно содержит пять инициатив: обеспечить беспрепятственную работу СМИ на митингах; узаконить статус наблюдателей общественных организаций; смягчить карантинные ограничения для проведения акций; отсрочить наказание арестованным за участие в митингах; провести служебные проверки по сообщениям о насилии силовиков. «Неукоснительное соблюдение закона в одинаковой степени относится как к участникам массовых акций, так и к сотрудникам правоохранительных органов,— говорится в заявлении.— Сотни задержанных провели ночь в автозаках, автобусах, в отделах полиции, в неприспособленных для ночлега помещениях, без оформления протоколов, без еды, воды и лекарств. К ним не допускали адвокатов и членов общественных наблюдательных комиссий, ссылаясь на объявленный план "Крепость"».

В СПЧ констатируют, что на акциях, которые «не могли быть согласованы из-за пандемии», травмы получили 19 граждан и 22 правоохранителя. Отметим, глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заранее заявил, что организаторы митингов не будут подавать заявки на согласование акций с властями. Впоследствии только в Томске и Ейске активисты попытались согласовать уличные мероприятия, получив отказы. Члены президентского совета предлагают «инициировать дискуссию о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе политических и профсоюзных». Глава СПЧ Валерий Фадеев пояснил “Ъ”, что «начать нужно хотя бы с одиночных пикетов», а к дискуссии пригласить чиновников и правоохранителей.

Главной причиной отказа в согласовании митингов Валерий Фадеев называет коронавирус, однако подчеркивает, что «эпидемия ослабевает»: «Одна из главных проблем между манифестирующими и правоохранителями в том, что акции не согласованы. Нужно как можно скорее перейти к нормальному режиму согласования политических, экологических, профсоюзных акций». В столице в согласовании публичных акций по причине ограничительных мер отказывают с мая прошлого года; неоднократно полиция задерживала участников одиночных пикетов, не требующих согласования.

Акций в поддержку Алексея Навального было не две, как следует из заявления СПЧ, а три: спонтанные протесты случились и 2 февраля после оглашения приговора Алексею Навальному (3,5 года по так называемому делу «Ив Роше»). 23 января, на первой акции, которая прошла в 129 городах, по данным «ОВД-инфо», было задержано более 4,5 тыс. человек. На второй (прошла минимум в 42 городах) — более 5,5 тыс. человек. На третьей (массово прошла только в Москве и Петербурге) — более 1,3 тыс. человек. Число уголовных дел, расследуемых в России в связи с протестами в январе и феврале, достигло 50, сообщил в четверг глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

На момент подготовки публикации Мосгорсуд сообщил, что административным арестам подвергнуты 972 человека, оштрафованы 1232 человека (всего в суды столицы по итогам акций поступило 4908 административных дел). “Ъ” рассказывал о переполненных спецприемниках столицы, задержанных вывозят отбывать наказание в Московскую область. В СПЧ в связи c этим обращаются к прокурорам с просьбой «принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания». Валерий Фадеев пояснил “Ъ”, что подготовит письмо генпрокурору Игорю Краснову в субботу.

СПЧ говорит о необходимости «нормативно урегулировать деятельность общественных наблюдателей» на митингах, чтобы избежать лишних задержаний и арестов. Господин Фадеев не исключил, что возглавляемая им структура в связи с этим может заняться разработкой нового законопроекта или заключить соглашение с МВД.

Особое внимание правозащитники обращают на соблюдение прав журналистов: сразу два предложения СПЧ касаются именно этого. Одно говорит о необходимости «проведения служебных проверок по всем зафиксированным случаям нарушения прав» работников СМИ, участников протестов и сотрудников полиции; второе — о необходимости исполнить поручение президента, обеспечив соблюдение прав работников СМИ в регионах (поручение дано 1 февраля полпредам и Валерию Фадееву, срок исполнения — 1 мая).

Обсуждать эти предложения планируется с полпредами, губернаторами, силовиками и представителями СМИ на выездных заседаниях в федеральных округах, о которых “Ъ” сообщал в четверг. Целью таких мероприятий станет ликбез о правах журналистов. Подчеркнем, что Союз журналистов России (СЖР) на акциях 23 и 31 января, а также 2 февраля зафиксировал «более ста нарушений прав журналистов», то есть столько же, сколько за весь 2020 год.

Мария Старикова