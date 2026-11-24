Власти пообещали помощь жильцам поврежденных при взрыве на Алтае квартир
Жильцы квартир, поврежденных при взрыве газа в Алтайском крае, получат материальную помощь, сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти уточнили, что многие жильцы дома решили временно разместиться у родственников.
По поручению губернатора Виктора Томенко краевое правительство готовит необходимые документы для поддержки пострадавших. Для них развернут пункт временного размещения на 150 мест. Также забронировано 40 мест в гостиницах района, проживание жителям предоставят бесплатно.
Взрыв произошел сегодня в пятиэтажке в селе Кулунда. В здании обрушились верхние этажи. Один человек погиб, еще 14 пострадали. Всего в доме проживают 127 человек. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.