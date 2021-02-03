Вирус прицелился в Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, который должен стартовать в Мельбурне в ближайший понедельник,— может не состояться. Положительный тест на коронавирус сдал сотрудник отеля, в котором спортсмены недавно проходили двухнедельный карантин. После этого на шести турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые одновременно проходят на этой неделе на кортах Melbourne Park, срочно были отменены все матчи четверга. Речь идет и о других экстренных мерах, направленных на предотвращение вспышки коронавируса в штате Виктория, вплоть до отмены Australian Open.

Неофициальная информация о положительном тесте на коронавирус у одного из работников сервиса, обслуживавшего теннисистов во время прохождения недавнего двухнедельного карантина перед Australian Open, появилась в Мельбурне в среду вечером по местному времени. Позже стало известно, что тест этот сдал 26-летний мужчина, который работает в отеле Grand Hyatt Melbourne, расположенном неподалеку от кортов Melbourne Park. Именно этот отель вот уже много лет является основной гостиницей для участников турнира.

Для Австралии, в которой количество инфицированных COVID-19 на сегодняшний день составляет всего 55 человек (из них восемь госпитализированы), это сообщение стало чрезвычайно неприятной сенсацией.

Ведь в штате Виктория, столицей которого является Мельбурн, до этого в течение 28 дней не было зафиксировано ни единого случая внутреннего переноса заболевания. Неудивительно, что премьер-министр штата Дэниел Эндрюс поздно ночью провел экстренную получасовую пресс-конференцию, на которой призвал население не поддаваться панике и пообещал принять все необходимые меры для предотвращения коронавирусной вспышки.

Первой среди этих мер стала отмена всех матчей четверга на шести турнирах ATP и WTA, которые одновременно проходят на этой неделе в Melbourne Park. Это, естественно, касается и ATP Сup — командного турнира, на котором в среду сборная России после победы над японцами обеспечила себе путевку в полуфинал. Федерация тенниса Австралии уже сообщила о намерении максимально быстро провести тестирование всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим в период с 16 по 29 января.

Речь идет не только о спортсменах, но и о тренерах, а также об обслуживающем персонале. Все они до получения отрицательного теста на коронавирус обязаны снова оставаться в своих комнатах. Поскольку Grand Hyatt Melbourne включает в себя 550 номеров, в том числе 25 — повышенной комфортности, потенциально речь может идти о возвращении в условия изоляции около 600 человек. Таким образом, вполне вероятно, что по крайней мере один или даже все турниры, которые проходят в настоящий момент, до 8 февраля, когда должен стартовать Australian Open, завершить не удастся.

Одновременно Дэниел Эндрюс признал, что новые ограничения могут коснуться сотен людей, так или иначе связанных с Открытым чемпионатом Австралии.

И хотя, по его словам, на данный момент «на сам турнир никакого влияния нет», ясно, что теоретически речь может идти даже о его отмене. Уже объявлено, что внутри помещений в Мельбурне возвращается обязательный масочный режим. Зонами повышенного риска заражения, как сообщает газета Herald Sun, объявлены три торговых центра, а в четверг перечень подобных объектов будет уточняться.

Отметим, что за все время пандемии в Австралии было зафиксировано 28,8 тыс. заражений коронавирусом и 909 смертей от него. Соответственно 20,4 тыс. и 820 случаев приходится на Викторию, где в прошлом году во время второй волны COVID-19 был введен четырехмесячный локдаун. Соглашаясь на проведение Australian Open исключительно при условии жесткого двухнедельного карантина для его участников, власти штата принимали во внимание, что далеко не все жители поддерживают идею осуществления столь масштабного публичного проекта в условиях пандемии. Тем не менее в итоге вопрос был решен, и на обеспечение мероприятий, связанных с двухнедельным карантином участников чемпионата, Tennis Australia потратила около $30 млн.

Призовой фонд турнира должен составить $54 млн — примерно столько же, сколько и в прошлом году. При этом предполагалось, что за две недели его смогут посетить до 390 тыс. человек, в среднем от 25 тыс. до 30 тыс. в день.

Евгений Федяков