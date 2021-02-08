Арестованный экс-схиигумен Сергий заявил, что от патриарха скрывали пожертвования Среднеуральского монастыря

Находящийся под арестом экс-схиигумен Сергий уверен, что до патриарха Кирилла доносят искаженную информацию о его деятельности, а также о конфликте вокруг Среднеуральского женского монастыря. Об этом он рассказал на встрече со своими адвокатами в СИЗО. Кроме того, он уверен, что пожертвования благотворителей монастыря, которые направлялись патриарху Кириллу, не доходили до него. По его словам, средства и дорогие подарки передавались патриарху через митрополита Кирилла (возглавлял епархию в 2011-2020 годы), но дальше епархии не уходили, либо преподносились не от имени отца Сергия. Причиной конфликта стали финансовые разногласия, рассказал “Ъ-Урал” адвокат Павел Бабиков.

«Отец Сергий заявил, что у него никогда не было конфликта с патриархом или с действующей властью. Он продолжает молиться за президента, но в определенной формулировке: "за власть и воинство". Поминать патриарха в монастыре перестали после того, как он утвердил решение церковного суда о лишении отца Сергия сана и отлучении его от церкви. Патриарх, как нам известно, утвердил эти решения, потому что до него доносили искаженную информацию о том, что Сергий раскольник, отошедший от православия, что он главный враг на Урале,— сообщил адвокат. — Мы уверены, что в патриархии видят ситуацию только так, как ее преподносил митрополит Кирилл, который был недоволен прекращением платежей в адрес епархии (якобы составляли не менее 20 млн руб. в год) и ему лично (за девять лет, по оценкам представителей монастыря, лично митрополиту Кириллу было передано около $2 млн)».

Ранее сообщалось, что все платежи прекратились после решения церковного суда в июле 2020 года. В епархии рассказали, что взносы местных религиозных организаций в епархию являются их обязанностью, прописанной в правоустанавливающих документах. Средства тратились на коммунальные платежи, отмечали в епархии.

Напомним, отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Как пояснил бывший клирик адвокатам, конфликт с митрополитом Кириллом у него начался в 2019 году, когда он собрался построить храм святой Софии на территории монастыря. «Для начала строительства требовалось благословение митрополита. По словам отца Сергия, митрополит Кирилл поставил ему условие, что благословит стройку, если тот даст $5 млн на возведение каменного храма для игуменьи Питиримы (Лисицына). После отказа их отношения резко испортились, а позже только усугубились. Но до церковного суда, решение которого в монастыре не признают, отец Сергий продолжал финансово поддерживать епархию и митрополита»,— рассказал адвокат Павел Бабиков.

Отметим, что игуменья Питирима заявляла Znak.com, что информация о том, что с отца Сергия просили деньги на строительство храма для ее обители, является выдумкой.

Адвокаты и сам отец Сергий уверены, что конфликт, который привел к его аресту, носит исключительно экономический характер. Это, по словам Павла Бабикова, подтверждает аудиозапись встречи, которая прошла после штурма монастыря в конце декабря 2020 года. На ней в частности присутствовали митрополит Евгений (Кульберг), игумен Вениамин (Райников), протоиерей Евгений Попиченко, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а также благотворители монастыря.

«На ней обсуждался вопрос собственности на постройки монастыря. Кроме того, представители митрополии как раз призывали благотворителей, которые содержали монастырь, вернуться в лоно церкви. По сути, речь шла о возобновлении пожертвований, но уже напрямую епархии. Те отказались, указывая, что их батюшка находится под арестом. Они также указывали, что есть канонические противоречия и их надо разрешать. Важно, что во время разговора митрополия не отрицала, что была в курсе штурма и что после того, как возмутителя спокойствия в лице отца Сергия убрали, нужно решать все существующие конфликты»,— рассказал адвокат, отметив, что запись разговора будет представлена публично.