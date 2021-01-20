Екатеринбургская епархия заявила, что переводы от Среднеуральского монастыря шли на оплату коммунальных услуг

Секретарь Екатеринбургского епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что денежные переводы от Среднеуральского женского монастыря тратились на оплату коммунальных услуг, сообщает ТАСС.

Ранее адвокат Павел Бабиков заявил, что одной из причин уголовного преследования отца Сергия стали экономические претензии епархии к монастырю. По словам господина Бабикова, монастырь ежегодно отдавал на содержание епархии более 20 млн руб. Кроме того, он утверждает, что несколько лет назад монастырь подарил нынешнему митрополиту Евгению (Кульберг) Toyota Camry. По мнению адвоката, это показывает, что между епархии и монастырем долгое время были теплые отношения.

Как рассказал игумен Вениамин (Райников), взносы местных религиозных организаций в епархию являются их обязанностью, прописанной в правоустанавливающих документах. Он отметил, что средства, поступающие от монастыря, являются возмещением затрат на коммунальные платежи, и из-за отказа брать деньги пришлось бы отключить монастырь от энергоресурсов. «Пострадавшими оказались бы насельники обители. Странно, что гуманная позиция епархии адвокатом Бабиковым ныне ставится ей же в вину», — сказал игумен Вениамин информагентству.

Помимо этого, господин Райников назвал слова адвоката попыткой манипуляции общественным мнением. «Сожалеем, что адвокат публично сообщает некорректную информацию, которая, помимо своей фантастичности, не имеет отношения к делу бывшего схиигумена Сергия (Романова) и никак не сможет его защитить от обвинений, ставших причиной его ареста», — добавил он.

Напомним, отец Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Михаил Мананников