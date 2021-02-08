СМИ: большинство жителей Японии возражает проведению Олимпиады в 2021 году

61% жителей Японии считают, что перенесенные на 2021 год Олимпийские игры в Токио нужно отложить еще раз или отменить полностью, передает Reuters социологический опрос газеты Yomiuri Shinbun. При этом доля противников проведения Олимпиады в 2021 году снизилась примерно на 20 п.п. по сравнению с предыдущими опросами.

Жители Японии, поддерживающие проведение Олимпиады со зрителями, находятся в меньшинстве (8%). 28% респондентов считают, что Игры должны быть проведены, но без зрителей. Столько же считает, что Олимпийские игры в 2021 году не должны проводиться.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией ее перенесли на 2021 год. В январе газета The Times сообщила, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене соревнований. Правительство Японии и оргкомитет по проведению Олимпиады это опровергли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не намерена выступать за то или иное решение по поводу проведения Олимпийских игр.

Подробнее — в материале “Ъ” «На Японию наступает Олимпиада».