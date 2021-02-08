Режим контрпешеходной операции

В выходные центр Санкт-Петербурга оказался перекрыт снегоуборочными машинами и отрядами полиции и Росгвардии — несмотря на то что оппозиция не планировала никаких акций протеста. Из-за этого многие петербуржцы испытали сложности с попаданием на работу, музеи и театры. Администрация города и ГУВД утверждают, что не отдавали соответствующих распоряжений. Депутат Борис Вишневский требует возбудить против силовиков такое же уголовное дело о блокировке дорог, как они возбудили против оппозиционеров.

В середине прошлой недели штаб Алексея Навального в лице Леонида Волкова заявил, что митингов и шествий в поддержку политика не будет как минимум до весны. Сторонники оппозиционера намерены добиваться его освобождения через внешнеполитическое давление на руководство РФ. Штаб господина Навального в Петербурге также транслировал эти планы и не призывал людей на улицы. Но уже с утра 6 февраля стали поступать сообщения о перекрытии центра города. Станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» также оказались закрыты. На Невском проспекте — от Дворцовой площади до площади Восстания — стояли автозаки и снегоуборочная техника. Сотрудники полиции останавливали прохожих и проверяли у них документы. Больше 20 маршрутов наземного транспорта были пущены в объезд.

Жители города жаловались в соцсетях, что такое перекрытие нарушило их планы: люди опаздывали на работу, в кино, музеи и театры.

Некоторые учреждения культуры вошли в положение: Эрмитаж обещает, что «посетители, опоздавшие на сеансы, будут допускаться беспрепятственно». Музей Ахматовой разрешил использовать билеты в течение месяца.

В воскресенье ситуация повторилась, хотя и в меньших масштабах. Техника полиции и Росгвардии патрулировала Невский проспект.

“Ъ” обратился к властям Петербурга с вопросом о том, кто и по какой причине отдал распоряжение перекрыть центр города. «Мы не инициировали увеличения мер безопасности. Видимо, правоохранители владеют какой-то информацией для таких действий»,— сказал вице-губернатор Александр Бельский. Городской комитет по транспорту в своем Telegram-канале «Начальник транспортного цеха» сообщил, что станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» были закрыты «по требованию ГУ МВД». По той же причине перекрыты дороги и приостановлено движение общественного транспорта. Однако начальник управления информации и общественных связей МВД Вячеслав Степченко назвал ложными утверждения, что полиция имеет отношение к перекрытию дорог. «Там же снегоуборочная техника»,— указал он.

«Движение транспорта парализовано, как и власти,— от страха. Нам даже не надо выходить на улицы, чтобы нас боялись»,— прокомментировал ситуацию штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге. «Именно эти граждане, которые сейчас перекрыли центр и сорвали планы десятков тысяч людей, потом будут рассказывать, как митингующие мешают нормальной жизни города»,— заявил депутат петербургского парламента, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он попросил всех, кто пострадал от перекрытий, «в том числе понес конкретный материальный ущерб», писать на горячую линию партии: они готовят исковые заявления к Смольному. Одновременно с этим господин Вишневский потребовал от МВД провести проверку в отношении тех, кто препятствовал проходу и проезду граждан: «Направил обращение о проведении проверки и возбуждении дела по ст. 267 УК РФ (умышленное перекрытие транспортных коммуникаций). Аналогичное заявление направил в прокуратуру».

Именно по уголовному делу о перекрытии дорог полиция провела обыски в квартирах оппозиционеров — как раз 6 февраля. Пришли среди прочих к муниципальному депутату Светлане Уткиной, которая 23 января уже отбывала арест, и к активисту Илье Гантваргу, которого даже не было в Петербурге в момент акции в поддержку Алексея Навального. Всего полицейские пришли к девяти гражданам. Кроме того, за перекрытие дорог штрафуют и по административным протоколам.

Кто из лидеров оппозиции подвергся преследованию по итогам несанкционированных митингов Читать далее

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов после акции 31 января осудил протестующих за то, что они вынудили власти усилить меры безопасности и перекрыть дороги в день несогласованной акции. «Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы»,— сказал он. По поводу перекрытия центра 6 и 7 февраля господин Беглов официальных заявлений пока не сделал.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург