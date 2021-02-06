«Интерфакс»: участвующая в судах над Навальным прокурор находится под защитой

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах, связанных с Алексеем Навальным, находится под государственной защитой, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана»,— сказал собеседник агентства. В связи с чем приняты такие меры, он не уточнил.

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Прокурор появилась в сопровождении охранников на заседании по делу об отмене условного осуждения господина Навального, а также в суде, где она поддерживает обвинение по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Официальными комментариями агентство пока не располагает.

Госпожа Фролова работает в уголовно-судебном управлении прокуратуры Москвы. Ранее она занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу столицы.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд по делу о клевете отложен на 12 февраля.

Напомним, 2 июня Алексей Навальный в соцсетях прокомментировал видеоролик RT, в котором разные люди выражают поддержку поправкам к Конституции. Среди участников был ветеран Игнат Артеменко. Оппозиционер назвал участников видео командой продажных холуев, позором страны и людьми без совести.

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