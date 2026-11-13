Axios назвал 11 возможных кандидатов на пост главы Nvidia после отставки Хуанга
Axios перечислил 11 имен, которые чаще всего фигурируют в публикациях СМИ и предположениях о будущем главе Nvidia. Компания ищет генерального директора после отставки Дженсена Хуанга из-за сообщений о внебрачных связях. Совет директоров планирует рассматривать сотрудников Nvidia и внешних кандидатов.
Среди основных возможных преемников издание называет финансового директора Колетт Кресс, временно возглавившую Nvidia, и вице-президента Иэна Бака, участвовавшего в разработке платформы CUDA. В списке также есть сооснователь компании Крис Малаховски. Дочь Хуанга Мэдисон упоминается как возможный руководитель в долгосрочной перспективе. Она связана с маркетингом продуктов для физического ИИ и занимает менее высокую должность, чем более опытные управленцы Nvidia.
Из внешних руководителей Axios указал главу Arm Рене Хааса, ранее работавшего в Nvidia, главу AMD Лизу Су и отвечающего за аппаратные разработки Apple Джони Сруджи. В перечень также вошли руководители Palo Alto Networks Никеш Арора и Google Cloud Томас Куриан. При этом опыт господина Ароры связан преимущественно с кибербезопасностью и другими направлениями технологий, а господин Куриан не занимался проектированием чипов.
Еще два потенциальных претендента — бывшие главы Apple и Intel Тим Кук и Пэт Гелсингер. Кандидатуру господина Кука предложил рассмотреть президент США Дональд Трамп, однако неизвестно, заинтересован ли сам менеджер в этой работе. Сам Дженсен Хуанг публично преемника не называл.