Axios назвал 11 возможных кандидатов на пост главы Nvidia после отставки Хуанга

Среди основных возможных преемников издание называет финансового директора Колетт Кресс, временно возглавившую Nvidia, и вице-президента Иэна Бака, участвовавшего в разработке платформы CUDA. В списке также есть сооснователь компании Крис Малаховски. Дочь Хуанга Мэдисон упоминается как возможный руководитель в долгосрочной перспективе. Она связана с маркетингом продуктов для физического ИИ и занимает менее высокую должность, чем более опытные управленцы Nvidia.