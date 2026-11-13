За ночь над Россией сбили почти 1,2 тыс. беспилотников

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях. Также дроны сбивали в Республике Крым и над акваторией Черного моря.