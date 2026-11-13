За ночь над Россией сбили почти 1,2 тыс. беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили почти 1,2 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях. Также дроны сбивали в Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Одна из самых массированных атак пришлась на Волгоградскую область. По словам губернатора Андрея Бочарова, при ударе в южной промзоне Волгограда погибли четыре человека, еще двое — пострадали. После атаки произошел пожар на предприятии в том же районе города.