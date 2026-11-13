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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

За ночь над Россией сбили почти 1,2 тыс. беспилотников

Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили почти 1,2 тыс. беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях. Также дроны сбивали в Республике Крым и над акваторией Черного моря.
Одна из самых массированных атак пришлась на Волгоградскую область. По словам губернатора Андрея Бочарова, при ударе в южной промзоне Волгограда погибли четыре человека, еще двое — пострадали. После атаки произошел пожар на предприятии в том же районе города.
Атаки беспилотников
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