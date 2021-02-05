СПЧ предложил обсудить смягчение коронавирусных ограничений для публичных мероприятий

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил обсудить смягчение ограничений в отношении массовых мероприятий, введенных из-за пандемии. Ранее суд избрал меру пресечения известным активистам несанкционированных акций, прошедших в Москве 23 января. Им вменяют в вину нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло по неосторожности повлечь за собой массовые заболевания.

СПЧ предлагает «инициировать дискуссию о смягчении карантинных ограничений в отношении публичных мероприятий, в том числе политических и профсоюзных». Совет также призвал «обеспечить условия для беспрепятственной работы журналистов на протестных акциях».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла выдумывать «какие-то специальные режимы» для согласования массовых акций в условиях ограничений из-за пандемии. «Здесь нужно принимать меры, чтобы не допускать расползания инфекции»,— сказал он, добавив, что «в большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями».

В России прошли три несанкционированные акции в поддержку политика Алексея Навального. Были задержаны более 11 тыс. человек.