Песков: соратники Навального демонстрируют статус иноагента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что анонсирование нелегитимных акций противоречит закону. Так он прокомментировал заявление координатора региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова о планах перенести митинги в поддержку политика на весну. Планы сторонников господина Навального освободить его из тюрьмы внешнеполитическим методам Дмитрий Песков считает демонстрацией статуса иноагента.

«Не применительно к конкретно взятому заявлению, а в целом наша позиция хорошо известна — анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом»,— ответил господин Песков в ходе пресс-колла на соответствующий вопрос “Ъ FM”. Он добавил, что «есть определенные процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле».

“Ъ FM” спросил представителя Кремля, как рассматривается заявление соратников Алексея Навального вызволять его из-под стражи внешнеполитическим способами. «Полная демонстрация статуса иноагента. Полная демонстрация. Тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях»,— ответил он.

Дмитрий Песков не видит смысла выдумывать «какие-то специальные режимы» для согласования массовых акций в условиях ограничений из-за пандемии. «Здесь нужно принимать меры, чтобы не допускать расползания инфекции»,— заявил он, добавив, что «в большинстве стран вообще все запретили в связи с ковидными ограничениями».

Накануне господин Волков заявил, что на следующих выходных — 6 и 7 февраля — митинги в поддержку политика не планируются. По его словам, из-за массовых задержаний проводить их «просто некому». Кроме того, «из-за насилия и запугивания» число участников протестных акций в некоторых городах снижается, отметил он.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок по делу о хищениях у «Ив Роше» на реальный. С учетом домашнего ареста он проведет в колонии два года и восемь месяцев. В России прошло три несанкционированные акции в поддержку политика, задержали более 11 тыс. человек.

Подробнее о деле о клевете — в материале “Ъ” «СКР защитил честь ветерана».