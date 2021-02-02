Следствию помогла пандемия

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения известным активистам несанкционированных акций, прошедших в столице 23 января. Им вменяют в вину нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое могло по неосторожности повлечь за собой массовые заболевания. На этот раз перед судом предстали эксперт Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в список иноагентов) Николай Ляскин, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и депутат муниципального собрания района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. Следствие считает, что они могли способствовать распространению коронавируса, призывая граждан на митинги в период действия карантинных мер. Госпожу Ярмыш и господина Барановского суд отправил на два месяца под домашний арест, а вот для господина Ляскина ограничился так называемым запретом определенных действий.

Во всех трех ходатайствах следствие просило о домашнем аресте для задержанных. Это объясняется тем, что вменяемая подследственным ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, что не предусматривает на время расследования заключения в СИЗО (за исключением особых случаев, которых в данной ситуации не было).

Первым в суде было рассмотрено ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР в отношении пресс-секретаря господина Навального Киры Ярмыш. Обосновывая необходимость помещения ее под домашний арест, представитель ГСУ напомнил официальную версию, что организаторы и участники незаконных митингов создали угрозу распространения COVID-19, поскольку среди участников акции на Пушкинской площади могли быть лица, которым было предписано находиться на изоляции из-за выявленной у них инфекции. Тем не менее, посчитал следователь, оппозиционеры намеренно пошли на нарушение закона.

В частности, Кира Ярмыш, по данным следствия, активно участвовала в подготовке незаконных акций, призывая граждан выходить на митинги.

В связи с этим она была задержана накануне протестных мероприятий и получила девятидневный административный арест. Впрочем, выйти на свободу по его отбытии оппозиционерке не удалось — ее сразу задержали на 48 часов в рамках уголовного дела. Госпожу Ярмыш доставили в ИВС на Петровке, 38.

В качестве дополнительных доводов в пользу домашнего ареста госпожи Ярмыш представитель ГСУ СКР привел стандартный перечень оснований: подследственная, по его мнению, оставаясь на свободе, может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом, используя свой авторитет среди сторонников Алексея Навального, еще и оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

В свою очередь адвокат Вероника Полякова отметила, что следствие не привело никаких доказательств в пользу своих доводов. Также защитник подчеркнула, что ее доверительница 23 января не могла участвовать в митингах по той причине, что была задержана до этого. Адвокат напомнила суду, что постановление об административном аресте госпожи Ярмыш до сих пор не вступило в законную силу, поскольку на него уже направлена в Мосгорсуд апелляционная жалоба, рассмотрение которой еще только предстоит. «С формальной точки зрения моя подзащитная вообще ни в чем не виновна»,— резюмировала Вероника Полякова.

Тем не менее суд ходатайство СКР о домашнем аресте госпожи Ярмыш до 23 марта удовлетворил. Прямо в зале заседаний оппозиционерке надели на ногу электронный браслет, и сотрудники ФСИН увезли ее домой.

По тому же сценарию прошло заседание по делу муниципального депутата Дмитрия Барановского. Про него сотрудник СКР, в частности, сказал, что подследственный призывал в постах не только выходить на несанкционированный митинг в центре Москвы, но еще и раздавал советы подписчикам, как избежать задержания на митинге, а потом и наказания за участие в нем. В этом случае ходатайство следствия о домашнем аресте было удовлетворено.

Неожиданная осечка получилась у СКР с Николаем Ляскиным, который так же, как и Кира Ярмыш, до задержания отбыл административный арест. В отношении него суд ограничился так называемым запретом определенных действий.

В частности, ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период с 16:00 до 18:00; общаться с иными участниками расследования, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Напомним, что в минувшую пятницу Тверской райсуд Москвы избрал домашний арест брату Алексея Навального — Олегу, координатору столичного штаба оппозиционера Олегу Степанову, юристу ФБК Любови Соболь, основателю «Медиазоны» Марии Алехиной и главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой. Всем им также вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января. Адвокаты арестованных в ближайшее время намерены обжаловать решения районных судов.

Алексей Соковнин