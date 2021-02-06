Где общаются британцы и чем займутся немцы после пандемии

Равенство кадров

Если вы работаете в Иордании, Ботсване, Гондурасе, на Филиппинах, в Сент-Люсии или на островах Кука, то, скорее всего, ваш босс — женщина. Только в этих странах, согласно исследованию Международной организации труда при ООН, доля занимаемых женщинами менеджерских позиций — больше 50%. Всего в рейтинге представлено 83 страны, а лидер списка — Иордания с 62%. В каких еще странах больше всего женщин-руководителей — в материале “Ъ”.

Музыка для роста

Американский экоресурс Pointless Plants провел исследования среди 1,1 тыс. владельцев растений в возрасте от 25 до 34 лет, выяснив, что во время карантина из-за пандемии люди все чаще обзаводятся растениями и разговаривают с ними, чтобы они лучше росли. Почти каждый второй (48%) из них с той же целью включает музыку специально для своих домашних цветов. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Обивают пороги

Пороги британских домов стали местом новых знакомств. Это стало возможным из-за коронавирусных ограничений, в рамках которых власти Великобритании запретили гражданам встречаться в закрытых помещениях, в частности ходить в гости. Как показал опрос OnePoll среди 2 тыс. взрослых британцев, более половины респондентов стали чаще общаться с людьми на пороге дома. С большей долей вероятности поболтать с ними останавливаются соседи, курьеры и почтальоны. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Первым делом в ресторан

Скоро будет год, как весь мир живет в условиях пандемии. В Германии после введения второго локдауна вновь закрылись все рестораны и увеселительные заведения. Возможности путешествовать ввиду карантина сильно ограничены. Многие давно не видели своих друзей, коллег и родственников. Однако немцы уже начинают думать о времени, когда этот тяжелый период закончится. Чем они займутся после пандемии — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко