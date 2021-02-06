Чем займутся немцы после пандемии

Скоро будет год, как весь мир живет в условиях пандемии. В Германии после введения второго локдауна вновь закрылись все рестораны и увеселительные заведения. Возможности путешествовать ввиду карантина сильно ограничены. Многие давно не видели своих друзей, коллег и родственников. Однако немцы уже начинают думать о времени, когда этот тяжелый период закончится.

Как показал совместный опрос YouGov и Statista, более половины (57%) планируют первым делом после окончания пандемии поужинать в ресторане. Почти столько же (55%) хотят сначала встретиться с родными и друзьями. Каждый третий будет путешествовать или за границу (33%) или внутри страны (32%). Каждый четвертый хочет пойти на концерт или другое представление. Почти каждый пятый отправится в бар, клуб, на вечеринку, в бассейн или сауну. Кто-то строит более серьезные планы — переехать, найти работу, встретить вторую половинку, пожениться, родить ребенка. Все эти ответы набрали менее 10% голосов. И наконец, 6% собираются первым делом после карантина похудеть.

Несмотря на все эти грандиозные планы, как показал опрос, более половины жителей Германии (59%) не верит, что пандемия будет полностью преодолена в этом году. Обратного мнения придерживаются 33% респондентов. Остальные этого точно не знают.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».